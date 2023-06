Los acontecimientos sobrevenidos inmediatamente después del conteo de los votos de las municipales han oscurecido el resonante triunfo de Patricia Cavada. Visto lo visto, su mayoría absoluta se ha producido en medio de un desastre de sus siglas. El Partido Socialista ha sido derrotado "por las derechas" en casi todas partes, especialmente en las grandes ciudades, emblemáticas Madrid y Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga… Menos en San Fernando. En otras circunstancias, los directores de periódicos o televisiones y radios habrían enviado a sus reporteros para estudiar el fenómeno, qué es lo que hizo posible la mayoría absoluta de la alcaldesa isleña (San Fernando y La Línea son para estudiarlas). Pero ya decía, el bombazo inesperado del lunes ha amortiguado los fuegos artificiales sobre los caños, los esteros y todos los barrios de la Isla. Enviando este triunfo a los resultados de las elecciones generales, adelantadas al 23 de julio por Sánchez. Si como parece previsible, los resultados del Partido Popular se acercan a los 20.000 votos, o superan este número, doblando los obtenidos por el PSOE, no cabrá duda de que se ha tratado de un triunfo personal de Patricia Cavada, que ha impedido lo que le ha ocurrido a los socialistas en más de media España, que el electorado le ha dado la espalda, ha votado a otros mucho más que al partido de Pedro Sánchez. Así que el tórrido julio despejará la incógnita. No se presenta la alcaldesa -que sepamos- al Congreso de los Diputados (salvo que alguien quiera esta sinergia que representa la cara del triunfo limpio y rotundo en las municipales) por lo tanto, los votos que caigan en las urnas de San Fernando serán los votos con los que cuente el PSOE, últimamente denominado 'partido sanchista'. Como en tiempos de Antonio Moreno, que obtuvo por sus méritos una mayoría absoluta, el triunfo de Cavada no va a construir un gobierno de tres en raya. Ni la Diputación, ni la Junta de Andalucía ni, con bastante probabilidad, el gobierno de España. Vamos al pairo de nuevo, dependeremos de nosotros mismos. Salvo que la alcaldesa desarrolle un política de buen rollo que sepa llevar sus proyectos a los sitios en donde sean valorados como se merecen, y logre financiarlos, eliminar todos los obstáculos. Han sido muchos los proyectos de ciudad que se han quedado pendientes del último cuatrienio. Esta alcaldía, llamada a ser alcaldía de coronación, me temo que va a contar sobre todo con el propio esfuerzo, la propia tesorería. No ha sido, que sepamos, muy sanchista Cavada, ni su número dos e importante asesor áureo. Por eso, que ahora le venga este volcán ardiendo por la ladera es de mala suerte. Porque, además, la ciudad está en sazón, la ciudad necesita que sean verdad las promesas que le dieron la mayoría absoluta, este triunfo.