El símbolo olvidado

En Cádiz somos expertos en enterrar símbolos. Con la misma facilidad con la que los hacemos inmortales en pasodobles los enterramos en un rincón de nuestra memoria. Ahí lleva el Vaporcito una década, incapaz de encontrar una vía de escape del limbo en el que se encuentra. Da pena verlo cubierto de óxido y podredumbre en el antiguo varadero Guadalete, pero ese sentimiento de culpa y vergüenza se olvida nada más pisar tierra en la ribera y degustar la primera copa de fino. Sinceramente, más allá de que el Adriano III sea de titularidad privada, su condición de Bien de Interés Cultural (BIC) por sí sola debiera servirle para recabar las ayudas necesarias de la administración para ser restaurado. Hablamos de un símbolo, y como tal hay que tratarlo. Un monumento que navegaba por la bahía pero que arrastraba una historia que no se puede machacar de esta manera. ¿Creen que Málaga o Sevilla dejaría hundirse a uno de sus símbolos? Yo no. Seguramente ahí saldría Elías Bendodo o quien fuera para dar ese paso adelante que echo en falta en nuestra tierra. No sé cuánto dinero costará volver a poner al Vaporcito maqueado para encarar una nueva vida, pero no imagino que sean millones de euros. Ni siquiera los ayuntamientos de Cádiz y El Puerto han mostrado un interés claro en su recuperación, lo cual me parece aún más triste. No se trata de dar empujoncitos, sino de firmar los convenios necesarios para que el Vapor resurja y que estos diez años de abandono sean una mala pesadilla.

Hace una década, cuando estando en la redacción del Diario vimos cómo el Vaporcito se acercaba al puerto más hundido en el mar de lo habitual, pocos pensamos que esa vía de agua abierta al pasar junto a la Punta de San Felipe acabaría siendo un tocado y hundido. Una vez reflotado no se debería haber esperado ni un segundo en su recuperación. No olviden a un símbolo.