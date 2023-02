Los más pesimistas podrán pensar que el Cádiz sigue ahí abajo en zona de descenso y que no acaba de dar ese golpecito en la mesa que le permita coger aire durante algunas jornadas seguidas. Y la verdad es que, con los números en la mano no les falta razón. Pero los que vemos el vaso medio lleno tenemos otras opciones donde agarrarnos para seguir confiando en que este equipo pueda eludir el descenso..

Los tres partidos anteriores tienen señales de mejoría del equipo. Incluso en la goleada en San Mamés, hasta que regalamos el segundo gol, el equipo jugó bien y logró remontar el gol en contra de los leones. El partido ante el Girona fue muy bueno y en la derrota del pasado fin de semana el equipo le plantó cara al Barcelona y solo se desmoronó en el tramo entre el primer y el segundo gol. Y hasta perdiendo por 2-0 fue capaz de crear oportunidades, algunas incluso realizadas pero que una nueva monería del bar se empeñó enseñar como falta de Fali a Ter Stegen.

Los refuerzos en el mercado invernal están dejando su sello de calidad y se están haciendo notar y a este equipo solamente le hace falta un poquito más de concentración en momentos puntuales para sacar mayor tajada en los partidos. Y lo de estar en descenso es relativo porque las distancias son tan cortas que con ciertas combinaciones de resultado puedes pasar del puesto 18 al 14 en una sola jornada. Y ese es el escalón que no se le debe escapar al Cádiz, que la zona de salvación descenso se vaya a más de 5 o 6 puntos. Ahí sí que está el verdadero peligro.

Por todo esto, el Cádiz actual no tiene nada que ver con el del inicio de temporada, dónde tenía menos peligro que un vaso de agua en ayunas. Ahora se ven otras sensaciones en el equipo, incluso hasta en algunos partidos donde se pierde. Y volviendo a ver el lado positivo de las cosas, si el equipo logró hacer 19 puntos en la primera vuelta, con una imagen bastante mediocre, con una mejoría como la que está ofreciendo ahora todo invita a pensar qué se podrán superar esos 19 puntos en la segunda vuelta. La clave de todo ello es que el Cádiz siga ofreciendo en casa la imagen que ha dado en los últimos partidos. El ex Carranza tiene que seguir siendo un fortín y luego arañar lo que se pueda en algunos partidos de fuera. Así que esperemos que el tradicional gafe de los partidos de carnaval no aparezca hoy.

En el partido de esta tarde hay que demostrarle al Rayo Vallecano que el 5-1 de la ida fue un accidente y que el equipo de hoy en día no tiene nada que ver con el de aquella mañana en Vallecas. Además, las estadísticas acompañan porque el Rayo Vallecano no ha sido capaz de ganarle nunca al Cádiz como visitante en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado en Primera en la Tacita de Plata. Este Cádiz tiene poderío, tiene calidad y tiene fuerza más que suficiente para salvarse del descenso sin problemas. Solo queda tener fresca la cabeza en algunas fases del partido y lo demás vendrá por añadidura. Aquí hay que seguir creyendo hasta el final.