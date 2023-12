El presidente de la Junta de Andalucía, por fin, se ha dado cuenta de que la comunidad tiene un serio problema. Yo diría que más de uno. Pero es la sanidad pública la que marca la tensión de un gobierno que sabe que es el servicio que más y mejor demandan los ciudadanos. Juanma Moreno es consciente de que por ahí se puede desangrar la mayoría absoluta de que goza en estos momentos. El problema de la sanidad no es aislado, en general todos los servicios públicos de la Junta vienen sufriendo grandes deterioros por los recortes de una administración que se está beneficiando de una buena salud mediática y de una pobre oposición que no encuentra su lugar.

Más de doscientos mil andaluces llevan alrededor de cuatro meses a la espera de ser llamados para una intervención quirúrgica. Pero hay patologías que se acercan al año de espera. Las pruebas complementarias son otro de los graves problemas que aqueja a la sanidad andaluza. Listas interminables de más de seis meses para ser diagnosticados pero que la realidad nos dice que son mayores al ser citados de un año para otro. Las listas de espera también sufren sus recortes. Hay más de ochocientos mil andaluces (como dice este Diario) que se desesperan esperando su oportunidad. Y otra realidad es la desespera de Atención Primaria, más de una quincena de días para ser visto por tu médico de familia y si no estas conforme pues váyase usted a urgencias.

Esta es la realidad de la sanidad de Andalucía, una realidad que su responsable, el presidente Moreno Bonilla, reconoce que es un problema serio. Mire usted, está bien que reconozca el problema, pero su obligación es encontrar la solución y aquí es donde está usted y su gobierno patinando. Decía hace unos días la consejera del ramo que tener listas de espera era reconocer que el sistema funciona, para cesarla de inmediato. Hay una realidad y es que bajar impuestos (a los que más tienen) recauda menos dinero para mantener los servicios públicos y con llorar no basta. Hay que actuar porque estamos hablando de la salud de los andaluces. El cuento de la herencia recibida, después de cinco años de gobierno, ya no se lo cree nadie. El deterioro viene desde que el ministro Montoro, del PP, firmó la Ley que obligaba a las administraciones del Estado a no reponer ni sustituir al personal de la administración pública y creo que Juanma Moreno estaba como director general de Servicios Sociales en la administración. Esto hizo que desaparecieran muchos servicios que se daban en los centros de salud, puerta de entrada de los servicios sanitarios, por falta de personal. Ahí quedó mermada la sanidad ública. Ahora le toca reponer lo que recortaron usted y su gobierno y sería mejor que el dinero que le da a la sanidad privada lo invierta en la pública.