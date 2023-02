Tras enviar los Leopards y los Abrams a los desgraciados de Ucrania, la asquerosa "hazaña" de Yassine Kanyaa matando al inocente sacristán Valencia, la mención de Feijoo (no debe llevar tilde) a que no hay un terrorismo cristiano, lo que ha enardecido a la turba largando de Hernán Cortés, como unos Obradores de bolsillo, la ley de esta chica de la supuesta igualdad y de los síes equívocos, que trae a Sánchez por la rue de la amargura, la economía española subiendo un 5,5, según los que saben y los trescientos pavos mensuales de más cada mes en la inacabable hipoteca, el Glorioso se presenta en eso que llaman misteriosamente la catedral. Qué cosas.

La Hoy vamos a hablar uno por uno de los que "saltaron al terreno de juego", tópica frase de los que escriben y/o viven de la pelota. San Ledesma, acribillado, es inocente de los cargos que el fiscal 4 señala, señoría. Independientemente de una puntería que ya quisieran los de Bilbao para ocasiones más complicadas. Sancet, pisha, deja esa puntería par Madrí o par Barza, se oyó en la Escalerilla.

Atrás, un centro de defensa tontita, blandita, toma sácala tú, que a mí me da corte, oh, que he fallado, bueno un gol más o menos qué más da, ¿verdad?. Con Cervera nos pasamos de patadones, ayer en Bilbao se quiso a veces hacer encajes con el balón dentro del área y nos metieron demasiados. Qué poca dureza o sana agresividad o aceptarse a sí mismos como somos, estimado M´Baye, la defensa más goleada de la liga San Andrés.

Iza fue el mejor del equipo. ¿Para qué trajimos a Zaldúa, presi? Para cuando estuviera cansado el del Puerto. Ah, bien, entonces sí. Anula a su marca y además se va parriba a centrar como los serafines y las potestades. Pacha, como siempre, bien, casi muy bien. Tenía en frente a un Dembelito dañino. Ni se vio al mejor de los hermanos.

Pero el centro del campo fue otra cosa. El doble pivote es para defenderse, para que los centrales tengan una trinchera previa en la que los enemigos dejan de ser tales o, al menos, lleguen menos fuertes. Y me responde Sergio: es que no pude contar con Alcaraz ni con Sanemeterio. Cómo se nota el a veces denostado (injustamente) Alcaraz. Fali no es Alcaraz y el centro del campo desaparece, sobre todo si la pareja de baile es Álex, sin velocidad alguna, sin contundencia, a menudo cogiéndole los bravos nacionalistas la espalda. Escalante demasiado hizo con meter el pie a la maravilla del gol.

Porque lo de Ocampos fue para enmarcar. Aún lo está buscando De Marcos .Pero todo quedó ahí. El de la otra banda, Bondonga, nati. Nos hizo olvidar al del partido contra el Mallorca. Esperamos que aquello no fuese un espejismo. Roger extrañó tanto el cambio de equipo que nos defraudó; pero es sólo una muestra. Queremos al excelente Roger del Levante. Entonces, con Morales al lado todo era diferente. El único que nos pareció un 9 apañado fue Guardiola. El Glorioso ha encontrado a su ariete. Por fin, los centros laterales, de los que se abusó cuando teníamos uno más, podrán encontrar el rematador que todos deseábamos. Que así sea.