Las lágrimas del Guadalete

Cuando aún la ropa de invierno descansa entre los arcones, cuando aúnsentimos el cálido reflejo de la marea sobre el rostro, cuando aún nuestra mirada se posa en el dorado amanecer, el anuncio inesperado de las nubes nos recita sus versosacompasados y rítmicos. El cielo, brillando de forma opaca y misterios, se limpia,sacudiéndose de cánidas maneras los últimos retazos de las lagrimas que despiden elverano. El Puerto, acogedor y abotargado de húmeda pasión se embellece, aún mas sicabe, luciendo limpias galas, arrastrando desde el cielo la fea patina que lo ensucia.

Para algunos las primeras lluvias, el llanto de los ángeles, les podrá parecer bochornoso, pegajoso, y hasta incómodo, pero la realidad es otra. Eso trozo de río evaporado, llegando hasta los pinos, limpiando la atmosfera nos devuelve los colores que huelen a retama. Nos embriagan del sabor a dorada humedad sobre la orilla, y al final, como si no lo pensáramos, nos hace olvidar toda esa amargura que encierra el descontento de las menos afortunadas visiones. Estas primeras aguas, que no las últimas, para algunos no serán mas que residuos de barro sobre el parabrisas, no serán mas que sucia arena sobre las baldosas de ese patio olvidado. Y para mi Puerto, no es más que bahía, río, estero y salina, pasada de mano sobre sus azoteas, baldeo sobre el hueco de luz oscurecido, y al final, cuando el Sol vuelva a brillar, secando con dulce y dorada aflicción las lágrimas sobre las mejillas del Guadalete, la espadaña sonreirá, y los ojos vendados descubrirán como esas nubes se marcharon.

Posiblemente alguno mostrará pocetas atascadas, desconchones lustrosos que dejarán al descubierto el alma de piedra, posiblemente pondrán de manifestó la falta de mantenimiento y buscaran afanosos la foto más oscura, más lúgubre y triste, sobre la que pondrán el énfasis, sobre la que lamentarán y mostrarán las miserias, las pocas miserias, que hacen daño. Por mi parte, tras los cristales que me devuelven la imagen de mi calle, sonreiré y buscaré la grandeza de un Puerto que envuelto en su río, se me muestra incluso mas bello y hermoso.