Se acabaron las especulaciones. Se acabaron los rumores sobre pactos. Se acabaron las improvisaciones. Se acabaron los repartos de cromos. Se acabo la incertidumbre sobre quién o quiénes formarán el gobierno. Ya se constituyó el gobierno de la ciudad y ahora comienza la verdad, la política para los ciudadanos. Llega el momento de poner en marcha lo prometido, lo anunciado. Llega un nuevo tiempo, un gobierno que rompe con el pasado. Un gobierno con las manos libres para hacer la política que quiere hacer, sin ataduras.

Ha llegado la hora de la ciudad. De una ciudad moderna, que lidere las transformación digital y ecológica. La ciudad de la cultura, la industrialización, una ciudad que necesita aumentar sus ingresos para mejorar los servicios a los ciudadanos. Cavada, con un discurso institucional en Las Cortes isleñas, diseñó la ciudad que pretende construir. Una ciudad que debe pasar de dormitorio a industrializarse y pidió a los ciudadanos complicidad para llevar a cabo este proyecto. La alcaldesa comenzaba preguntándose, y preguntaba a los ciudadanos, si seríamos capaces de realizar esa modernización que pretende para la ciudad. El cambio climático, la digitalización de la ciudad, convertir el turismo en una seña de identidad, el aumento del bienestar de los ciudadanos a través de la generación de empleo estable. Era el diseño del San Fernando del futuro. Es la obsesión de la alcaldesa y lo que pretende implicar a su gobierno, el cambio de modelo de ciudad. Inversiones millonarias en Janer. Ampliación de Bahía Sur. La recuperación de Fadricas II. El auditorio de La Alameda. El Museo Camarón. La recuperación de la zona este de la ciudad. La recuperación de la plaza del Rey. Dotar a la ciudad de mayores equipamientos culturales y la llegada de inversores hosteleros. Continuar dotando al centro de la ciudad con actividades para ayudar al comercio, quizás la asignatura pendiente de esta ciudad, lograr recuperar el centro.

La ciudad necesita aumentar sus ingresos y la única forma es dotarla de un mercado económico fuerte que genere riquezas y empleos. En definitiva, un proyecto de ciudad que ha tenido su comienzo en esta legislatura ya acabada y que la alcaldesa ha pedido la complicidad de todos. No faltó en su discurso la mano tendida al dialogo con la oposición. Una oposición que en alguna alocución no desperdició la oportunidad de demostrar que era eso, oposición, olvidándose de que la campaña electoral ya había terminado y no tocaba, no era el momento, era el tiempo de un discurso institucional.

Creo que el momento político para la ciudad es bueno. Hay confianza en el gobierno y hay confianza en los ciudadanos. El triunfo obtenido así lo reconoce. Pero también es un periodo con mas responsabilidad, es mucho lo que se ofrece y también es mucho lo que se espera. Y lo que se espera el despegue definitivo de esta ciudad. El saber hacia dónde queremos ir y el comprobar a dónde y cómo vamos.

Treinta y dos concejalías creadas tienen la palabra. Treinta y dos concejalías para responder a las preguntas que se hizo la alcaldesa al comenzar su discurso de investidura. Esperemos y deseamos que sea la hora de la ciudad.