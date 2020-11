Si es que la gente está fatal. La gente va como loca, se pone muy nerviosa y es muy egoísta. La gente flipa. No se entera. Son gentuza. Toda esa gente que dice que hay que ver cómo son los demás. La gente hace lo que le da la gana. Ya le vale. Así estamos como estamos. Lo que nos merecemos, por culpa de la gente. Qué manía. Votan con el culo, dicen. El populacho. La muchedumbre. La masa. La masa que bebe por doquier. Que se droga. Que se quita la mascarilla. Que no respeta nada. Que conduce con maldad. Que se gasta el dinero en tonterías. Que trabaja por enchufe. Que se escaquea cuando puede.La gente es demagoga, populista, negacionista, terraplanista, facha, antigua, obsoleta, chufla, floja y socialcomunista al mismo tiempo. Porque la gente es veleta, chaquetera, polifacética, metamórfica, que le da igual tragar telebasura, comida basura o ropa de usar y tirar mientras te reprocha tu falta de personalidad. Porque la gente no tiene personalidad. La gente es tonta y no sabe nada, aunque hable mucho. La gente habla por hablar, qué manía que tiene la gente.La gente no es el banco, ni tu operadora de telefonía móvil, ni tu compañía aseguradora. Ni tus gobernantes ni las fuerzas de seguridad. Ni el dueño de la multinacional, ni siquiera la propietaria de la frutería de la esquina de tu casa. La gente es aquella que tienes enfrente, que hace lo que tú no haces. Valiente morralla. Pones el grito en el cielo, lo dejas caer y se estampa en el suelo, haciéndose añicos, pero te gusta tu grito. Te tranquiliza y te salva, aunque te duela la gente.Por suerte, y sin generalizar demasiado, tal y como dijo una amiga el otro día, tú eres gente. Que te dejas la piel. Que saludas con cariño al prójimo. Que das las gracias. Que ayudas a quien se cae delante de ti. Que sonríes ante la broma. Que te levantas tras el golpe. Que te enorgulleces del trabajo terminado. Si la gente fuera como tú, qué cosas, el mundo estaría lleno. De gente. Menos mal, ¿no?