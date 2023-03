A ver, no tengo duda alguna, si un político miente o es tonto, o es malvado. Y si tonto, que no se siente una silla de gobierno; y si malo, que no se dedique a esto. Por una parte. Por otra, lo que pienso vale para la oposición. Que puede mentir, desde la idiotez o la maldad, también desde la ignorancia, claro. Es que todo repercute en los ciudadanos, en los vecinos. Lo que hoy se llama con cierto desprendimiento 'la gente'. Digo que esa buena persona que es María del Carmen Roa, ha cogido una bandera opositora, un poco a la ligera, que chirría, da el cante. Y que consiste en dar a entender, afirmar o sembrar dudas sobre la compra del suelo de los antiguos polvorines de Fadricas, es decenas de miles de metros cuadrados. La Alcaldesa dijo a la Ciudad que se habían adquirido a Defensa, y la cantidad establecida, y Roa que no era verdad, que no se había comprado. ¿Cómo? Pues eso mismo, que Patricia Cavada había mentido. Pero en esto estábamos, que se sumó también el candidato de IU, cuando conocemos que el Ayuntamiento había abonado a Defensa una cantidad a cuenta del total establecido en el acuerdo de compraventa. ¿Se borra así la duda sembrada? Gonzalo Alías y Carmen Roa podían haber ido al despacho de Patricia Cavada para que les dijera los flecos de la operación, y se despejara la duda creada, que haría mucho daño a la candidata del PSOE, de confirmarse. Es muy fácil pero expresa el mal rollo que hay entre los políticos todos, visualizados en la última moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. Es así, las cosas sencillas, como algunos han convertido en casi imposibles los acuerdos y las buenas relaciones, se han hecho imposibles. ¿O es que algunos pueden pensar que si yo, en calidad de representante de otro partido, voy a solicitar una información de algo sensible e importante, me pueden dar con la puerta en las narices o lo que es peor, meterme una trola de singular tamaño? Ma cuesta trabajo pensar esto, la verdad. Es que, si se ha comprado, se ha comprado y si no, no. No hay vuelta de hoja. Entre Administraciones no caben subterfugios, además. Todo debe ir en claro, lo que vale, lo que cuesta, lo que se paga y lo que se acuerda pagar con sus fechas de vencimiento, etc. La abogada Roa lo sabe esto, distinto es que se haya violentado un poco el resquicio, de haberlo, para abrir esta fosa, que viene bien si se trata de algo verosímil. Este mecanismo de sembrar dudas, propio de todos, es impropio de una democracia sana. Debería ser castigada en la urna.