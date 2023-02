Como es bien sabido, desde hace mucho tiempo, existen unas reglas básicas para puntuar a las agrupaciones por parte del jurado, reglas y normas que, dependiendo del criterio del presidente y de los propios miembros de este, se aplican en algunos casos de manera taxativa e intransigente y en otros con mayor flexibilidad y margen de consenso.

Dicho esto, me gustaría reflexionar sobre el sistema que rige en la puntación en cuanto a la genuinidad de cada interpretación. Me explico: como saben, lo que más puntúa en la comparsa es el pasodoble, en la chirigota el cuplé y el tango en el coro. Sinceramente creo que si esto se aplicara de manera rigurosa el resultado podría ser asombroso e inesperado.

Por ejemplo, una chirigota que acierta con dos buenos cuplés, si el resto del repertorio es mediocre y anodino podría lograr los puntos suficientes como para obtener una buena clasificación , ya que el baremo utilizado en esa "interpretación genuina" me parece excesivamente elevado en comparación con esa otra copla de "menor importancia" en dicha modalidad. Habría quien se podría preguntar, ¿cómo ha podido pasar esta agrupación? La respuesta sería sencilla: las matemáticas han dictaminado que sí.

No entro a debatir si dicho sistema debe ser modificado o no, de hecho, creo que es acertado valorar más esa parte genuina según la modalidad, aunque quizás, en mi opinión, no debería existir tanta diferencia entre pasodoble y cuplé, pero lo que sí tengo claro, siempre bajo mi punto de vista, es que al final la evaluación, en un amplio porcentaje, debe ser más global y genérica que lo que te dice la calculadora.

Hay quien incluso va más allá y opina que los puntos deberían desaparecer, lo cual ya no comparto porque resultaría imposible catalogar a un número ingente de agrupaciones sin tener una referencia numérica después de haber visto y oído tantos repertorios.