Definitivamente han llegado nuevos tiempos para la cultura en El Puerto. Después de pasar por el páramo de Lola Campos –pandemia de por medio- y su ineficaz gestión allá por donde fuere. Y después de pasar por el otro concejal, fuente de inspiración, progreso y refinamiento. Bueno mejor dejémoslo ahí. Y muy agradecidos que quedamos. Muchos como él.

Bien, pues parece que después de las experiencias pasadas en la gestión cultural, corre la brisa, y el viento del sur rola a favor de la lógica natural desde la llegada del profesor, músico y director coral Enrique Iglesias Romero. Los primeros pasos del nuevo concejal ya nos muestran su disposición a que la cultura en El Puerto funcione algo mejor de lo que venía siendo. De entrada está hablando, para situarse, con los agentes sociales relacionados con las distintas artes que tienen cabida en nuestro núcleo poblacional. Y eso se agradece porque otros no han llegado ni tan siquiera a eso.

Y parece que el nuevo edil viene dispuesto a todo lo que le dejen. Y digo bien. No es la primera vez que uno llega a los sitios donde se pueden hacer cosas por tu ciudad, y te das de bruces con la realidad en lo referente a los temas culturales, porque más pronto que tarde aparece la consabida espada de Damocles dando espadazos y recortando por aquí y por allá. Ya sabemos que la cultura viste mucho antes de las campañas electorales, aunque también sabemos que después de ellas si te he visto no me acuerdo.

Creo, quiero y deseo que este no sea el caso. La música, la pintura, la danza, la escultura, la literatura, el cine y las artes escénicas entre otras, están expectantes ante la oportunidad que se les presenta con un concejal que sabe de qué va la cosa. Ahora lo que se necesita es que sienta el apoyo de los suyos para todo lo que debe tener en mente.

El Shorty Week International Film Festival ha regresado a su casa de donde no tuvo que salir nunca. Ha venido a cumplir sus primeros diez años. Ésta bien puede ser la primera muestra de una buena gestión. Que así sea.