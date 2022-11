No saben comportarse. A esta gente lo que le pasa es que han visto demasiada tele. O más bien, que estarán todo el día dale que te pego al móvil, leyendo burradas en las redes sociales cibernéticas. Viendo videos tan enriquecedores como una mancha de aceite en la camisa. Empantallaos, como se dice hoy. Escuchando música tanto hortera como horterísima. Mirándose en el espejo y echándose gomina en el pelo. Pensando en cómo comer de gratis, cómo saltarse las colas para entrar en los sitios, cómo pagar menos impuestos.



Seguro que sus padres los han sobreprotegido siempre. Les habrán comprado de todo, les habrán obedecido cuando ellos pedían cualquier tontería y encima les habrán ignorado cuando realmente necesitaban de su atención. Qué cosa. Probablemente, a los siete años se atiborraban de chuches y porquerías; no como premio, sino como costumbre. Y les obligaban a ir los domingos a casa de parientes antipáticos a hacer el paripé. Y después, quién sabe, hasta les tenían que drogar para que se relajaran y durmieran, porque no veas la lata que dan a esa edad cuando se aburren, tan quietos y azucarados. Si es que…



Tendrán muchos estudios, conseguirán muchos titulitos y másteres y cosas de esas, pero vaya tela, vaya tela. Mucha fotito, mucha sonrisita, mucho coche, mucha ropa buena, pero cuando se les contraría, pin. No saben frustrarse. Pierden la compostura. Se indignan y no controlan. Y dicen barbaridades y se empujan. Y se darían de guantás si no hubiera nadie alrededor para pararles los pies y las manos y las lenguas. Y fíjate que, luego, en vez de asumir responsabilidades y pedir disculpas, por favor, lo que hacen es victimizarse. El clásico portuense yonaheshoná. Les da igual que hubiera cámaras. Quizás ven algo positivo, como por ejemplo, beneficio electoral, en eso que suelen llamar “espectáculo lamentable” y que, en realidad, no es otra cosa que una pelea entre políticos. Pero me da coraje que luego usen la expresión “pelea de barrio” como algo negativo.

