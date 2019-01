La casa por el tejado

La historia se repite. La falta de previsión en el Ayuntamiento de El Puerto siempre ha sido un elemento más de cualquier obra, proyecto o iniciativa que se emprende.

El último episodio de esta larga lista de meteduras de pata ha sido el retraso de la urbanización del entorno del nuevo centro de salud de la Zona Norte, que está a punto de terminarse pero que no podría abrir sus puertas, en el caso de estar también equipado y dotado de personal, por no contar con la urbanización de sus alrededores.

Pero no se trata de una situación que se limite al actual gobierno municipal, sino que viene de lejos. Este mismo caso ya se vivió en el año 2011, cuando gobernaban Partido Popular y Partido Andalucista, cuando se terminaron las obras del nuevo centro de emergencia social de La Florida y no se había ejecutado el acceso al mismo. Entonces, tras conversaciones infructuosas con entidades como SEPES y EPSA, fue el Ayuntamiento el que tuvo que destinar 200.000 euros de su presupuesto a la ejecución de estos accesos sin los que el centro no hubiera podido abrir sus puertas.

Otro ejemplo reciente de descoordinación es el del famoso cable de fibra óptica que circula debajo del suelo de la futura estación de autobuses, un equipamiento que lleva ya varios mandatos eternizándose. Si ese proyecto lleva años coleando, ¿cómo se concedió licencia a una empresa de telefonía para que instalara justo allí un costoso cable? Ahora ha habido que destinar 300.000 euros del exiguo presupuesto municipal para sufragar el desvío de un cable que nunca debió colocarse allí.

Esta falta de coordinación entre las distintas concejalías y departamentos municipales es algo que viene de lejos, y no es achacable a un equipo e gobierno en concreto, sino a una manera de funcionar que no termina de dar los frutos deseados.

Y si la descoordinación interna provoca problemas, cuando se hace extensiva también a las demás administraciones ya es un caos, como ha ocurrido con tantos y tantos proyectos que se han retrasado o se han ido quedando por el camino. Como se suele decir, la casa por el tejado.