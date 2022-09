La cantinela con los 'looks' de la Reina

El día del señalado cumpleaños de la reina Letizia, 50 años la contemplan, un tertuliano de un programa de televisión comentaba que le parecía mal que siempre se diera protagonismo a sus looks.

Por supuesto, cada uno es libre de opinar y de considerar qué es lo que se debería o no analizar de cada una de las apariciones de la consorte. Pero de nuevo esta reflexión lleva a pensar en el injusto trato que se le da a la industria del a moda.

Ya sean los estilismos de Letizia, los que las famosas e influencers lucen en redes sociales, o los que llevan en televisión, el analizarlos siempre crea una injusta controversia. Son muchas las voces que piensan que de esta forma lo que se hace es algo superficial, que se cosifica, que no tiene ninguna importancia el hecho de cómo vaya vestida Letizia o quien sea...

Pero entonces se pierde de vista algo importante. Porque no hay que olvidar que la moda es uno de los sectores que más economía mueve en nuestro país. Los puestos de trabajo que genera esta industria, el talento que existe en ella y el hecho de que se trate de una forma de expresión, es algo que no se suele destacar y que ojalá tuviera más relevancia. Porque la moda es cultura. Sin olvidar que la moda une a todos. Guste más o menos, se esté o no al tanto de las tendencias, se quiera invertir más o menos en prendas, zapatos o accesorios, forma parte de una forma u otra del día a día de todos.

Así que el cumpleaños del medio siglo de la reina Letizia y cada una de sus apariciones se ha convertido en la ocasión perfecta de recordar sus looks, pero también el talento que existe en la industria, la cantidad de diseñadores buenos con los que cuenta el país, tanto veteranos como noveles, las firmas low cost a las que se puede acceder, cómo cada uno puede optar por diversos estilos, cómo se puede reciclar un mismo look para diferentes ocasiones… En fin, que la clave está en profundizar más allá de ver las prendas que lleva y entender las razones que puede haber detrás de que sean tan comentadas.

Es cierto que los estilismos de los hombres no son tan analizados como los de las mujeres. Pero lejos de dejar de analizar el de ellas para llegar a la igualdad, ya se podrían analizar más los de ellos y dar también así el hueco mediático que se merece a la industria de moda de hombre.