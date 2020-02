El esfuerzo del articulista

La Diosa del Mar es el nuevo personaje creado por un conocido concejal para estos Carnavales. No voy a opinar sobre el tema, porque para eso ya hay quien opina mejor que yo, con más clase y más seguidores en redes sociales. Y opinar de lo que no se conoce es tontería. Imaginen que me da por pensar que, con esta iniciativa de la Diosa del Mar, el Gobierno local ha abrazado el paganismo, incurriendo en un tipo de blasfemia ligera o sincretismo posmoderno, desde una perspectiva de género, emancipadora y decolonial. Pero no, no lo voy pensar, aunque lo haya plasmado aquí en voz alta.

Lo que sí se me ha ocurrido, a falta de tiempo para realizar una investigación más profunda, es hacer lo que ha hecho otro conocido concejal últimamente (presuntamente, ¿ok?), que es publicar varias tribunas libres con afán didáctico sobre temas diversos, fusilando párrafos enteros obtenidos en internet, sin hacer mención a la autoría de los textos o, al menos, a su fuente de información. Podría ponerme en ese plan, y abrir vuestra mente ignorante y explicaros, queridos míos, que la Diosa del Mar, Yemayá (Yemojá, Yemanja, o Ymoya), es una orisha originalmente de la religión yoruba (un gran grupo etno-lingüístico del oeste de África), la cual ha tomado un lugar prominente en muchas de las religiones afroamericanas. Los africanos provenientes del territorio yoruba (suroeste de Nigeria, Benín y Togo) trajeron a Yemayá/Yemojá y una variedad de otras deidades, energías naturales con ellos cuando llegaron a las costas de América como esclavos. ¿Alguien se ha dado cuenta de que tomé estas últimas frases de un blog llamado Red de Luz (que no había visto nunca -internet tiene esa gracia), sin poner comillas, ni corregir errores de redacción ni nada? ¿A que no? Pero ha sido divertido ventilarme media columna así del tirón.

Dirán que peor es robar el dinero de los parados o cobrar por no ir a trabajar. Y tendrán toda la razón. Pero no tenía yo ganas hoy de esforzarme demasiado en la creación de este artículo.

conexioncastillito.wordpress.com