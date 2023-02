Tenemos en El Puerto un alcalde que se niega a cumplir las leyes. La ley 7/2022 de residuos y para una economía circular obliga a que, a partir del 1 de julio del año pasado, se realice una recogida separada de la fracción orgánica de las basuras, y a su compostaje. Cuando un mes antes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, los ecologistas le llevamos un contenedor marrón al alcalde para recordarle que se acercaba la fecha límite, nos aseguró no saber nada de esta nueva ley, ni de la obligación de instaurar los nuevos contenedores marrones, que eso era cosa del área de medio ambiente, o sea, del factótum Caraballo. Y sigue sin haber contenedores marrones, y sin informarse a la población de la obligación de separar la fracción orgánica. La UE obliga a que en 2025 se convierta un 55% de la materia orgánica en compost, y el 60% en 2030. Ahora no llegamos ni al 10%.

Desde el 24 de octubre de 2022, la ley andaluza 8/2018 de Cambio Climático obliga a todos los ayuntamientos a tener aprobados un Plan Local de Medidas frente al Cambio Climático. El alcalde tampoco se ha enterado, lleva ya más de tres meses incumpliendo esta ley, y sin reducir los gases de efecto invernadero. Debe ser negacionista.

La ley 7/21 de Cambio Climático y Transición energética obliga a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a instaurar zonas de bajas emisiones, reduciendo el tráfico y favoreciendo la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público; la fecha límite era el pasado 1 de enero. Beardo debe desconocer la población de El Puerto.

Tenemos un alcalde y un equipo de gobierno a los que no les importa incumplir leyes andaluzas y estatales, y las directivas europeas, en esto se parecen a los independentistas catalanes. No debe importarles mucho las catastróficas consecuencias que puede tener el cambio climático en zonas litorales como El Puerto, ni la crisis económica a que nos podemos ver abocados si no reducimos nuestro consumo, reciclamos y reutilizamos todo tipo de residuos y dejamos de depender del petróleo, del gas y de las materias primas importadas. El despilfarro tiene que acabarse.

Están muy ocupados en hacerse fotos para sus redes sociales aparentando hacer lo que no hacen, o presumiendo del último modelo de bolso.