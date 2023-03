Leo que el Ayuntamiento ha propiciado una nueva reunión para tratar de la grave situación en la que se encuentran las vueltas de afuera de San Fernando y me pregunto cuánta gente entre las más de 90.000 personas que habitan en La Isla sabe de qué estamos hablando. Si sabemos realmente lo que es una vuelta de afuera y en qué se diferencia de las vueltas de periquillo, y qué es un muro o por qué esto se llama lucio, aquello estero y otra parte la tajería. Si sabemos siquiera que estamos hablando de las salinas, es decir, de todo lo que rodea este pueblo y, en definitiva, lo que nos separa de los embates del mar.

Leo que el mal estado en el que se encuentran esas barreras artificiales y seculares pone en peligro serio la seguridad de algunas barriadas, y estoy seguro de que eso no preocupa a la inmensa mayoría de la población, que posiblemente no se acuerda de que somos una isla nada más que cuando va en verano a la playa de Camposoto. Tal vez si fuera Bahía Sur lo que peligrara...

El complejo sistema biológico de las salinas de la Bahía es el resultado de siglos de diálogo constructivo entre el hombre y la naturaleza, digamos que un toma y daca respetuoso que fructifica en un milagro que ahora hace equilibrios en el alambre, una herencia que parecemos dispuestos a dejar perder, indiferentes como sociedad ante su desaparición, y despreciativos ante la riqueza que nos ofrece.

Veo a un pueblo que se movilizaría si alguien intentara acortar la Carrera Oficial o le volvieran a cambiar el ferial, o devolviera a su ataúd a los montruos de Halloween ya instalados para siempre en el calendario festivo local como si esto fuera el San Fernando de California, pero se mantiene con la inalterabilidad del ignorante ante la posibilidad de que un buen puñado de vecinos quede al albur de las mareas.

O a lo mejor me estoy equivocando y hay una corriente de indignación de fondo por este problema y no me he dado cuenta. Si ustedes la han detectado, por favor háganlo saber para así tranquilizarme.