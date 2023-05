Hoy ha comenzado la campaña electoral. Bueno, la oficial, porque llevamos ya varios meses de unas campañas que cada vez son más largas. Toca elegir a los alcaldes y presidentes de las comunidades que fueron elegidas por el artículo 143. Pero en Andalucía solamente tenemos que elegir a los alcaldes de nuestros pueblos que serán los responsables de dirigir la ciudad durante los próximos cuatro años. En estas elecciones no se presentan ni el presidente Sánchez ni Feijóo. Son elecciones locales y tendremos que elegir la papeleta de entre los candidatos isleños que creamos más preparados para dirigir los destinos de la ciudad.

Son las elecciones más importantes porque el municipio es la administración más cercana que tenemos los ciudadanos, la que nos tiene que facilitar la convivencia diaria, la que nos tiene que ofrecer comodidad, nos tiene que dar seguridad, es la que observa nuestra vida diaria. En definitiva, los ayuntamientos deben proporcionarnos los servicios básicos para nuestra vida diaria. La Corporación que salga elegida deberá enfrentarse a nuevos retos que necesita la sociedad.

El clima es una prioridad. No solo hay que hablar del cambio climático porque queda como muy moderno, no. Tenemos muchas horas más de calor y meses más largo con las altas temperaturas y la falta de agua. Esto, sin duda, afecta a la ciudad y por consiguiente a los ciudadanos que necesitan ciudades más saludables, con más sombras que alivien las altas temperaturas producidas por este cambio climático. Y esto, por ahora, no se ve en los programas que han ido desgranando los partidos en las redes sociales. Es verdad que es más llamativo las grandes obras, aunque después no se hagan, que resolver problemas del día a día. Pero más pronto que tarde habrá que desarrollar políticas nuevas que alivien las altas temperaturas, sobre todo en una ciudad como la nuestra que es difícil encontrar alguna calle con sombra.

Pero resulta curioso ver las listas de los partidos. Cada vez están más despolitizadas. Se nutren de personas ajenas a las ideologías de los partidos que les dan cobijo bajo unas siglas casi desaparecidas de la propaganda electoral. Las listas la forman, en su gran mayoría, gentes independientes, que no han pisado nunca la política, que lo mismo irían en una lista que otra. Son personas apolíticas, sin ningún compromiso con el partido, que además desconocen, y al que comparan como una peña, eso sí, les soluciona su vida laboral durante los próximos cuatro años. Esta es la diferencia y este es el cuadro político que nos van a representar el próximo periodo. Es verdad que los políticos locales se convierten en funcionarios, pero los ayuntamientos necesitan hacer política y eso se está perdiendo. Como los partidos que se han convertido en una organización de cuadros olvidando cuál es su labor.

Y no nos podemos olvidar que dependiendo del resultado de los ayuntamientos dependerá el color de la Diputación, importante para vertebrar los pueblos más pequeños. A pesar de todo, estas son unas elecciones muy importantes y tenemos que saber elegir lo mejor.