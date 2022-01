Siempre Machado

Reconozco que cuando por razones de reforma y resanado de los muros del IES Pedro Muñoz Seca, se materializó la desaparición de los murales que, sobre el poeta, escritor y dramaturgo andaluz más joven de la Generación del 98, don Antonio Machado, pintaron a modo de homenaje distintos artistas entre los que se encontraba el humanista porteño que tocó diversas disciplinas tanto plásticas como literarias, Faelo Poullet, llegué a pensar que Machado ya no volvería a El Puerto, al menos que no nos recibiría ni nos despediría más desde el antiguo Camino de Urdax hoy avenida de la Estación.

Y, aunque era consciente que la obra literaria del poeta del que dijo Gerardo Diego que «hablaba en verso y vivía en poesía», estaba impregnada entre nuestras calles, nuestras casas y nuestra gente, debido fundamentalmente a que su territorio de creación poética destilaba verso a verso la sabiduría popular de allá por donde andaba. Ciertamente tenía mis dudas de volverlo a ver por aquello de la sistémica indolencia porteña. Sabido es que don Antonio estuvo en alguna que otra ocasión por El Puerto de visita en casa de su hermano Francisco, que por motivos laborales vivía en la hoy calle Cielo. Y claro, eso me animaba a pensar que el alma del poeta que en su día recorrió junto a su madre nuestras calles, y que probablemente por la relativa cercanía a la casa de su hermano, en alguna ocasión paseara entre la Ermita de los Caminantes haciendo camino al andar, y la ya inexistente rosaleda del Paseo de la Victoria, me animaba, decía, a pensar que algo haría el vate desde el exilio en que la otra España le arrastró a morir. Pero claro, en casi todo lo mundano son las personas las que intervienen, y en esta ocasión ha sido para bien pero, quizás en vez de las nuevas técnicas, se tendría que haber vuelto al fresco sobre pared haciendo honor de igual forma a sus autores.

Artistas no nos faltan para hacerlo. El equipo directivo del IES Pedro Muñoz Seca ha sabido cumplir transitoriamente con la palabra dada, ahora no estaría nada mal acometer las reposiciones originarias de estos murales haciéndose eco de su sensible mirada cultural. El recuerdo de la triste muerte del poeta bien que lo merece.