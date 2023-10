Curiosamente el rugby es un deporte que no me disgusta, y siempre consideré algo positivo la construcción de un campo, sobre todo teniendo en cuenta que contamos con un equipo de cierta importancia a nivel nacional. Sin embargo, cuesta trabajo entender que se subvencione algo tan… trivial, con 7 millones de euros.

Desconozco las cifras reales, no se el coste real, pero si se que será algo que disfrutaran pocas personas, y que la recuperación de esa inversión poco redito dejará en la ciudad.

Tal y como vamos, y sin hacer del tema una cuestión política, pues no me cabe la menor duda de que los que votan en contra se hubieran encontrado con el voto en contra si hubieran sido ellos los que lo hacían, me pregunto en qué nos beneficia eso.

¿Atrae gente como par invertir siete millones?, ¿hemos llegado al punto en el que nos sobra el dinero… a todos?, ¿tanto ansiamos ver un partido de rugby?, y, sobre todo, ¿tan antiguo estoy que no se ni lo que cuestan las cosas?.

En fin. Pocos son los que aplauden cualquier iniciativa de quien gobierne sin sus votos, pero aun menos somos los que nos sorprendemos con inversiones de este tipo, vengan de donde vengan. Eso sí, la idea da mucho juego, para la crítica y el tirar piedras, no solo contra el campo, sino contra todo lo que se menea.

En esta ocasión veo demasiados millones para algo que tan poca repercusión tiene, y ello me hace pensar en otras cosas, como en Santa Catalina, esas piedras, pues ya son solo eso, abandonadas y que podrían convertirse en un centro cultural al aire libre.

Pero ahí caemos en el mal endémico de personalizar cualquier cosa y creer que lo que pensamos debe ir a misa y encima es lo mejor. Pero ello no quiere decir que todo lo que piensen quienes tienen la obligación de dirigir el cotarro sea positivo. Quizás una inversión en el Mercado de Abastos, y hacerlo mas rentable fuera otra buena idea, sin embargo, tendremos que aficionarnos al juego del melonar para al menos disfrutar de nuestras inversiones.