Detrás de cada acto que sale adelante, encontramos a personas preocupadas para que estos cumplan las expectativas. Mientras escribo, en la Plaza de Toros hay un mercadillo de Proyecto Hombre. Keka Raffo y sus compañeros, llevan trabajándolo desde la primavera. Todo propósito es cuestión de tiempo, ese tesoro tan valorado por los que somos mayores. Habrá sido preciso solicitar un lugar, adecuarlo, buscar objetos donados, colocarlos de forma atractiva olvidando las playas... Parece que el esfuerzo merecerá la pena. No sé si les mueve el espíritu religioso o la necesidad de mejorar la sociedad tratando de ofrecer segundas oportunidades. Ignoro si trabajan porque lo hacen los amigos, en cuyo caso bien por las buenas influencias, o porque quieren aportar su grano de arena un mundo mejor. Sea cual sea la causa, estos eventos merecen la pena y son un orgullo para nuestra ciudad. Desde esta columna damos las gracias a sus organizadores.

El martes pasado visité con mis nietos las atracciones en La Otra Banda. Había guardias de seguridad vigilando que se cumplieran los protocolos anti-pandemia. Repetimos una y otra vez cuánto nos apetecía volver a la normalidad aunque sea guardando distancias. No puedo dejar de pensar en los responsables. Algo así no se puede improvisar. Me consta que ha sido el resultado de mucho trabajo anterior que no siempre se agradece. También lo haremos desde aquí. Merece la pena ver como un lugar invisible de El Puerto toma vida y alegra a los niños.

Nuestro tercer agradecimiento va a la Academia de Bellas Artes Santa Cecilia.

Este verano sus organizadores han tenido que esforzarse mucho más para conseguir llevar a cabo las actividades culturales previstas. Podrá ser que algún día, con un espacio propio, les sea más fácil organizarlas.

Entretanto, y como parte beneficiada, agradezco a los responsables del Museo Arqueológico Municipal, del Monasterio de La Victoria y sobre todo, de Santa Cecilia su trabajo desde la retaguardia.

Soy testigo del tiempo que pasan en Santa Cecilia organizando sus actividades culturales, altruistamente, sin otro interés que el beneficio de la propia ciudad. Agradezcamos tanto entusiasmo para lograr que todo luzca tan bien como siempre.