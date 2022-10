Reflexiones

Casi a la vez nos encontramos con dos noticias sobrecogedoras: la de una chica de origen iraní, afincada en Francia, denunciando los excesos de la policía moral de su país para la mujer que asome el cabello, y otra, ya viral, de dos residencias de estudiantes de Madrid, donde los muchachos agreden verbalmente a las universitarias que residen muy cerca.

Como todos lo hemos visto, no voy a repetir los insultos, pero si a tratar de que analicemos por qué ocurren estas cosas. ¿Qué hubiera pasado si no se llega a hacer viral? ¿Hasta dónde pueden estar tranquilos los padres que presumen de tener a los hijos en los mejores lugares para estudiar si esto, dicen, lleva pasando tantos años? ¿Dónde estaban los responsables que nunca vieron nada? ¿Qué medidas van a tomarse para que no se repita?

Alguien pensará: “es cosa de la juventud…” Y lo justificará: “¿quién no se ha pasado alguna vez? Además, el experimentar con el sexo no es un invento actual, que ya cuentan los libros de las orgías romanas, o de ciudades como Nínive sin un justo… Y lo manipulará: Si las niñas acuden a esas convocatorias es porque, en el fondo, lo están deseando, y ahora, con el aborto libre, no habrá consecuencias.”

Es lo que pasa cuando se descarta la palabra amor. Cuando no se educa con valores. Cuando se deja de leer. Cuando solo se adora al dios 'Libertad' y al 'Tengo derecho'.

Me planteo qué valores se están enseñando en casa y en los centros educativos para que todo un tropel de universitarios —el futuro del país—, lleguen a obedecer en manada, sin personalidad, posiblemente con amigas o hermanas en la otra residencia, a los líderes mamarrachos que se imponen.

Como mujer y docente no puedo evitar pensar en el daño que estas imágenes nos hacen. Sobre todo ante esos pueblos fanáticos que impiden a las mujeres estudiar. ¿Qué les ocurrirá a las valientes que optaron por rebelarse? Sin duda no les faltarán mujeres obedientes tradicionales recriminándolas sobre si esa es la sociedad que desean.

Espero que nadie piense que todos nuestros universitarios son así.