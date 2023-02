La semana pasada pude pasar unas tardes y alguna mañana disfrutando del entorno de nuestra Plaza Real.

El motivo de estar allí presente era la exposición de fotografía cofrade que la Hermandad de la Flagelación nos ofrecía y que se albergaba en los bodegones 10 y 11 de nuestra Plaza Real, que con tanto gusto y cariño tiene acondicionado el Espacio Cultural y Taurino Sal y Oro.

Ya voy a aprovechar y voy a dedicar un ardiente “chorreón de cera” a todos aquellos “cofrades” que se quejan de que nuestra ciudad tiene poco ambiente cofrade, pero después no saben disfrutar de este tipo de regalo que nos hacen nuestras hermandades.

Dejando lo cofrade aparte, quiero centrarme en dar a conocer, por si alguien, además de nuestro Ayuntamiento, no se ha dado cuenta, del interés que despierta nuestra centenaria Plaza Real.

Ciento cuarenta y tres años de historia taurina portuense, cerrados a cal y canto.

Ciento cuarenta y tres años dan para mucho más que para “contentar” al abandonado aficionado portuense con seis festejos taurinos al año.

No os podéis imaginar cuántas personas preguntan a diario cuándo se puede visitar el coso taurino. No os podéis imaginar la cara que se les queda cuando se le dice que no es visitable, incomprensible.

Yo no soy político, soy portuense; entiendo de sentimientos locales, no de burocracia que huele a cajones llenos de humedad y no podemos permitir que nuestra Plaza y su vida diaria siga inerte.

Existen guardianes enamorados de ella que a diario la cuidan y miman, que si no fuese por ellos imagínate cuando en agosto se acuerden de ella.

Tenemos a media hora de catamarán un puerto de cruceros en Cádiz, que por ejemplo ahora en febrero acogerá ocho de ellos.

¿Cuándo vamos a darnos cuenta del potencial que tenemos para ofrecer a esos miles de visitantes? Y la Plaza es solo un ejemplo.

Si se está trabajando en ello, ¿Por qué todo funciona tan lento en nuestra ciudad? ¿o es que no funciona?

¿Se terminará la legislatura sin pliego? Después en agosto, mucho palco y burladero.

Sí portuenses, tenemos una gran Plaza, la Plaza Real, realmente desaprovechada por los que se aprovechan de ella.