S Í, sí, reíros, pero al mismo tiempo admirar la simpática e inteligente sabiduría de los chavales de hace años. Me han dado el Reglamento que tenían para jugar a la pelota en la misma calle. Y no tiene desperdicio. Me he reído pero con ganas y a la vez hasta me he asombrado con qué naturalidad y facilidad congenian el deporte con lo que es natural, tremendamente natural. Cito algunas de las reglas:

1. "El gordo siempre es el portero", ¡natural! Debía ser el más torpe y menos correoso, por ello colocarlo en el puesto más cómodo. 2. Pero… "si hay penalti, quitan al gordo y se pone el más bueno". Más lógico, imposible. 3. "El partido se acaba cuando todos estén cansados". Se colige que así no hay fatigas ni engaños al estar ya exhaustos. 4. "No hay árbitro", ¿para qué? Si ellos se lo guisan y se lo comen. 5. "No existe fuera de juego". Eso mismo opinamos quienes vemos las exageraciones en los partidos de la tele, que con una mijita de brazo o pierna, se anula un buen gol. O al menos que sea sólo dentro del área grande. 6. "Si el dueño del balón se enfada, se acaba el partido". Razón más que suficiente, porque él se lleva el balón si se enfada por algo injusto o exagerado. 7. "Se detiene el partido si pasa una persona mayor o una madre con un bebé". Más educación y solidaridad, imposible. 8. "Los que no tienen ni idea de jugar, se quedan de suplentes o de defensas". Más razón que un santo. 8. "Las porterías son dos piedras o dos chaquetas de chándal". 9. "Si llegan los mayores para jugar, hay que abandonar el campo". Es sencillamente aceptar la ley de la selva y sin complejos. 10. "Ley de la botella, el que la tira va a por ella". Eso se debía de advertir en las carreteras, que están muchas que da asco. 11. "En las faltas directas, la barrera siempre estará bastante cerca del balón". 12. "Sólo se pita falta si es muy clara o alguien sale llorando". Deberían aprender esto muchos jugadores hasta de Primera que son mantequita pura, pues con solo rozarles ya están ¡ay, ay, ay, ay! para que el árbitro señale falta.

¿Qué les parece a ustedes? ¿A que son lógicas y contundentes? A pesar de que son niños, han elaborado un Reglamento que asombra. Es lógico y sencillo, aunque al principio parezca exagerado y raro, pero tienen muchísima razón. El fútbol que vemos y que rige las normas de la FIFA, a veces y no a veces sino muchas veces, es absurdo y hasta burlesco. Quedan las faltas a criterio del jugador más sagaz o listo, o bien del árbitro más indulgente o tontuelo.

P.D. Sí, sí, son cosas de chiquillos, ya se sabe. Pero en serio, ¿a que en algunas cosas tienen razón? A los que nos priva el fútbol y acostumbramos a ver los partidos, eligiéndolos en vez de tanta película con muertes, crímenes, abusos y majaderías, nos cabrea ver algunas cosas en las que el citado Reglamento oficial se equivoca. No estaría mal copiar algunos de estos artículos.

Me alegro si te has reído amigo.