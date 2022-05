Yo sé que no puedo ir de ingenua y pedir a los políticos de 2022 que no utilicen el recurso fácil del tuit o la foto. Yo sé que no puedo esperar que hagan discursos con enjundia argumental en lugar de eslóganes que valen para todo. Que no puedo pretender que no aprovechen cualquier causa, se hayan o no comprometido con ella, si pueden sacar rédito.

Pero incluso asumiendo todo esto, que ya me cuesta, hay maniobras que chirrían. Hace unos días, un numeroso grupo de estudiantes de El Puerto recorrió en bici la ciudad para acabar en el Ayuntamiento. Reclamaban mejores vías ciclistas, trayectos seguros, carriles interconectados. En definitiva, una opción real para convertir la bicicleta en un medio de transporte.

Muchos portuenses conocerán la noticia porque tienen familia o amigos que participaron, o porque leyeron la información en prensa. En este mismo periódico, por ejemplo, se explicaba el motivo de la reivindicación y cómo el alcalde y algunos ediles se habían acercado a los manifestantes a escuchar las reclamaciones. En la foto que acompañaba la noticia los políticos estaban frente al grupo de ciclistas: los que exigen frente a los que tienen que responder.

Pero habrá quien se limite a ver las redes del alcalde. Y aquí la historia es otra. Para empezar, la imagen. Una de ellas con el alcalde en primer plano y los ciclistas difuminados al fondo. La otra, con los representantes políticos encabezando el grupo de estudiantes. Y el texto: “El Puerto, mejor en Bici”.

Ni una mención a los organizadores, a los cientos de adolescentes que se sumaron a la marcha, a sus reivindicaciones. Le estaban poniendo la cara colorada y ha tenido la habilidad (y el morro) de darle la vuelta. Cualquiera que vea el comentario cree que la actividad la ha organizado el Ayuntamiento.

Una cosa es usar las redes para amplificar el impacto de la labor municipal, y otra es reescribir la realidad y quitar el protagonismo a quienes han estado meses trabajando por esta causa. Al marketing político no le vendría mal un punto de vergüenza.