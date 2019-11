El Puerto de las luces

Poco queda para el mes de la ilusión, todo apunta a que será un mes mágico, como siempre, porque nadie duda de que la ilusión, el trabajo y el desarrollo de las fiestas navideñas son siempre del agrado de todos. Esta año será distinto, como el anterior, y seguramente ni mejor ni peor, pues si ilusiona a pequeños, a los grandes ilusiona esa ilusión.

De sobra es sabido que muchos compararán, que muchos criticarán, tanto a los anteriores como a los de ahora. Aun así, no cabe duda de que hay materias que solo merecen la aprobación, no la crítica, pues no hay lugar a dudar de que quien prepara, organiza, se ilusiona, se empeña, trabaja y es artífice de esa pequeña parte de la Navidad, lo hace siempre con la mejor de las intenciones.

Distintas pueden ser las formas, las ideas, los planes o los presupuestos. Podrá gustar mas una forma que otra, y podrá invertirse mas o menos por considerar que hay otras prioridades, pero aun así, algo esta presente en cada evento que se desarrolla cada año, y es el empeño de quien trata de no defraudar, lo cual merece el mas fuerte de los aplausos y el respeto.

Como siempre, el resultado será una ciudad cuajada de flores, como siempre, los dedos se cruzarán para que el fin de fiesta no se vea empañado por problemas o simples lluvias. El Puerto se llenara de luz y color, de ilusión, siendo importante el avanzar siempre hacia adelante, aceptando propuestas que gustaron e inventando nuevas cosas que relancen a todos, al comercio para animar la ventas, a los niños para que la magia les inunde, y, por supuesto, a los políticos, que deberían pedirle a las estrellas que les iluminen para que de una vez, de una vez por todas, se entienda que en los ayuntamientos no se hace política, se gestiona por el bien de todos, se avanza codo con codo, tratando no de poner zancadillas, sino de tender puentes que nos hagan avanzar.

La Navidad esta a las puertas, la ilusión por ver como todos se dan la mano… también, esperemos que la navidad por fin traiga el aunar esfuerzos, y finalmente, ese esfuerzo dure hasta la navidad del próximo año y luego más allá.