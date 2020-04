Hay Puerto más allá del Covid

El Puerto, ciudad casi o más trimilenaría que Cádiz, ciudad que ha sido testigo de invasiones, ferias, ocupaciones, triunfo económico, crisis y esplendor. Una ciudad que existió antes del Covid, y que posiblemente, tras la astronómica cifra de 60 o 90 días tendrá y seguirá teniendo historia, transcendencia y vida, mucha vida.

Como es natural todo acontecimiento, independientemente de su duración en el tiempo, puede impactar mas o menos en una sociedad, llevarla al monotema, e incluso hacer caer a quien no quiere caer en él, terminar hablando de eso que no quiere mencionar.

Negar la evidencia, ocultar el problema, no enfrentarse a la realidad, tampoco es sano, pero menos sano es el olvido, el olvidar que haya muchas mas cosas, y aunque en algún momento el esfuerzo se concentre en un determinado problema, todo pasa. La vida sigue, y esos abrazos perdidos, que no se recuperarán, darán paso a otros. Los paseos que no disfrutamos volverán a mover nuestros pies.

La luna, desde la terraza volverá a iluminar el campanario de la Prioral, y el sol y su levante volverá a hacernos maldecir las arenas de las playas ahora vacías. Como en las navidades, estas pasarán, y el amor, la comprensión y la llegada del Carnaval nos harán volver a la crítica, la envidia y la destrucción.

Para muchos, hay un antes y un después, para otros, vida, solo vida, solo un Puerto, con sus luces y sus sombras, y sueños, miles de sueños que nos llevaran a donde queramos. Todo pasara, todo esta pasando, y El Puerto, desde mi azotea luce esplendoroso, limpio y sereno iluminado por esas aguas plateadas y azules. Desde la distancia que marca un tiempo finito la brisa inunda de color cada callejuela con sabor a río, y el mar, mar adentro, escribirá una historia, que, como todas, tiene sus días contados.

El Puerto vuelve a escribir su historia de arena y verde campiña, su historia de mar y bahía, su historia interminable de la que nosotros solo somos una minúscula parte. Hoy miro al cielo y veo que somos mucho más, es un momento.