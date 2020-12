Proteger los bosques

Hay cosas obvias, que no necesitarían mayores explicaciones ni justificaciones. A nadie se le ocurre preguntar por qué no se puede construir una urbanización de adosados en la Alhambra o, más cercano, demoler el castillo de San Marcos para construir un bloque de pisos. Sólo plantearlo, dejaría en muy mal lugar al promotor de semejante idea.

Con los bosques pasa lo mismo, no entiendo por qué hay que dar explicaciones cuando se plantea conservar un bosque. Deberían estar todos protegidos. Sus beneficios son innegables y conocidos: depuran la atmósfera, son hábitat de una rica biodiversidad, fertilizan el suelo, evitan la erosión, embellecen el paisaje, evitan inundaciones… ¿Pero es que nuestros políticos no han estudiado, no leen ni se informan?

Hace unos días, un nutrido grupo de personas nos concentramos ante el ayuntamiento para demandar que no se urbanice el Rancho Linares, el más valioso bosque que queda en el municipio. Todas de El Puerto, por la sencilla razón de que la Junta prohibió que se desplazaran de poblaciones cercanas, ya que no tenemos licencia de caza. Si se viene a El Puerto con una escopeta, te dejan pasar, pero si vienes con una pancarta, te ordenan volver, y multa.

En un país con una democracia avanzada, los responsables municipales se habrían reunido ya con representantes de las entidades que se oponen a esta urbanización para escuchar sus argumentos. Pero sólo se reúnen con la empresa promotora. Se habrían acercado a la concentración para dialogar con los que mantienen posturas distintas. Pero el concejal de Medio Ambiente, la concejala de Urbanismo y el acalde aprobaron esta urbanización sin siquiera conocer el bosque que han votado destruir. Como la ignorancia tiene arreglo, los ecologistas invitamos a todos los grupos municipales y al propio acalde a conocer este bosque magnífico, por el que, además, pasa una joya de nuestro patrimonio histórico, el acueducto de La Piedad, del siglo XVIII. Nadie del equipo de gobierno se dignó aparecer.

Quienes tienen que dar explicaciones a la ciudadanía son los que se empeñan en promover un modelo urbanístico obsoleto, expansivo, que ha destruido parte de nuestra patrimonio natural y cultural, y que ha despoblado y desolado el Casco Histórico. Venga, que lo expliquen.