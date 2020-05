Prepárate para la nueva brutalidad

Vendo material en buen estado para afrontar la nueva brutalidad con todas las garantías de seguridad. Todo de fabricación casera, siguiendo los patrones recomendados en varias webs, supuestamente especializadas. Tengo un equipo de proyección individual, con el que puedes tocar a cualquier persona a más de dos metros de separación. Las personas más hábiles podrán hacer incluso proyecciones astrales y comunicarse con el inframundo y el multiverso. Dos pares de guantes psicosociales, seminuevos, muy apropiados para no rozar el aire mientras paseas. No son aptos para consumo humano; pueden contener trazas de marisco.

Mantillas FP de grado superior, con filtros de café ecológico, de varios colores y motivos estampados con fieltro y gomaeva, reciclados del taller de manualidades de mis criaturitas. Fáciles de colocar en cualquier parte de la cabeza, incluso a la altura de la garganta, para proteger la piel que recubre la tráquea de cualquier agente invasor, incluidos los antropomorfos. No están homologadas, pero el Ministerio y el SAS siempre pueden certificar su eficacia a posteriori. Un lector-traductor de boletines oficiales, con distintas aplicaciones para resumir, interpretar o malinterpretar los textos de forma inmediata e intuitiva. Pronto pondré en venta una actualización con la que podrás escupir, insultar, odiar e incluso amar a los redactores de cada documento descargado. En la misma línea, tengo unos cuadernillos con diferentes discursos y argumentos a favor y en contra de todo según dónde te encuentres: cola de la frutería, casapuerta, parada del bus o whatsapp.

Vendo también mando a distancia de la tele, con un botón rojo grande para no fallar, incluso a horas de poca luz. Poco usado (solo tiene unos mil kilómetros), y no incluye pilas.Todos los precios son negociables. Por cierto, he habilitado un buzón para que puedas enviar tus soluciones hidroalcohólicas a los problemas sociales que generarán esta nueva brutalidad. La gente te lo agradecerá infinitamente sin rencor alguno.

