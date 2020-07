Política infantil

Tú fíjate. Les pregunto si han recogido sus juguetes y me dicen que sí. Luego voy a comprobarlo y veo que no es cierto. ¿Y esto qué es? Está en trámites, me dicen, señalando las grúas, camionetas, conos y vallas esparcidos por el suelo. Me enseñan el plan general de ordenación habitacional para demostrarme que cumplen con los requisitos obligados por la normativa en vigor. Estamos dentro del plazo, me sueltan con unas vocecitas infantiles. La tramitación siempre se demora, alegan, y puede que todo quede ordenado a lo largo de la próxima semana. Pongo cara de inspección técnica y les amenazo con denunciarles ante la autoridad competente o incluso con elevar el asunto al tribunal superior de la comunidad de vecinos. Les advierto de que la sanción puede ser un día sin dibujitos (o ver un telediario, je je, puedo ser muy cruel). ¡Solo estamos dinamizando el hogar, y tenemos los certificados de todos los parámetros de seguridad y de respeto por el medio ambiente!, me gritan en todas las redes sociales y medios de comunicación, e insisten: ¡Es muy desagradable que tratéis de boicotear cualquier medida que tomemos en pos de nuestra felicidad! Para colmo, terminan acusándome de no actuar con lealtad y de inventar bulos perjudiciales.

Y a pesar de todo, son capaces de aceptar la sanción con tal de no recoger la que tienen montada ahí en medio. Les da igual que les pidan la dimisión. Esperarán, recurso tras recurso, a que algún día la falta prescriba, a que llegue el indulto o a que aparezca de pronto, sin avisar, el servicio mágico-doméstico de recogida de enseres y juguetes, subvencionado por cualquier organismo. Hasta se lanzan a hacer promesas electorales muy locas, por si así reducen la pena.

Me dirás que para ser políticos ya maduritos, se comportan como críos. Pero si lo pensamos bien, los críos, al menos, son más creativos, más graciosos, más sinceros y tienen menos maldad. Y, por supuesto, que no se nos olvide, ni cobran ni han sido elegidos para representar a nadie.

conexioncastillito.wordpress.com