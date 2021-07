Pensamiento divergente

Tamizas, agitas y, tras un golpe certero de mano, como si friéramos boquerones, desaparecen por las rejillas lo que no sirve. ¿Quién es cocinero o el encargado de que nada cambie en aquello que nos alimenta informativamente hablando?

En ese colador gigantesco permanecerá aquello que nos haga creer que todo va bien o que disminuye el paro, se colocan los jóvenes y se lee más. Decir otra cosa es una especie de irreverencia política. Por eso y según quién gobierne, se tiende a anular aquello que pudiera divergir de la línea político- editorial.

Hemos oído que grandes pensadores que saben reflejar lo que escriben, desaparecen en una especie de “castigado, por salirte de mi ideal”. O de “no puedes seguir aquí porque piensas distinto”. Y lo que podría ser proteger una línea se puede transformar en aniquilar todo aquello que no suene a lo que yo quiero, como quiero y cuando lo necesito.

Antes, en los tiempos en que yo me peinaba con trenzas, ya se sabía que de determinadas cosas no se podía hablar. Y por la cuenta que nos traía, no nos atrevíamos a cuestionar nada. Al menos mis trenzas y yo. Pero llegó la democracia, el “Libertad sin ira” y la apertura a los exiliados. A los portuenses nos pareció bien, que yo recuerdo las caras sonrientes de la población, cuando nos encontrábamos por nuestras calles al anciano Rafael. Sin embargo a los alumnos nunca dejábamos de llevarlos a la Fundación Muñoz Seca. El respeto por encima de todo. El derecho a pensar sin remover odios que pertenecieron a tiempos muy del pasado.

Pues hay quien se empeña en polarizar. En separar. Y alguna prensa cae víctima de esa mala digestión que les impide abrir la mano a la calidad literaria tan ligada a la honradez de cada escrito.

Permítanme recordarles un aviso del periodista Fran Lebowitz sobre la credibilidad de la prensa. Sin esa confianza en la libertad de expresión periodística, triunfarán las personas capaces de todo por mantenerse en el poder y la gente no creerá lo que dicen los medios de comunicación porque supondrán que sirven a un amo.