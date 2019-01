Que uno tenga por compañero de opinión en el DIARIO a Enrique García-Máiquez es algo magnífico porque cuando tu tocayo cumple años, además el mismo día que tú, un ligamen invisible se siente. Enrique tiene una teoría que yo voy a poner en práctica ahora: si el título de tu artículo tiene la palabra "VOX" te colocas como el más leído del balcón de opinión ipso facto. Vamos a probarlo. He ideado un título pretencioso, un par de palabrejas en latín que, como mi tocayo, siempre visten bien doquiera se encuentren, e introduzco la partícula "VOX" como quién no quiere la cosa: Pax VOX-biscum, que significa "paz para el bizco", como todo el mundo sabe, pero ¿quién es el bizco? Tradicionalmente alguien estrábico (intuyo que me meto en un charco complicado en estos tiempos de lo políticamente correcto pero aquí estoy, de cuerpo presente).

Este artículo podría ser algo así como un velado homenaje a ese capítulo de Black Mirror de nombre impronunciable e ínfulas de telefilme que se ha sacado Netflix de la manga del mar menor. Elija usted por dónde quiere seguir este artículo del siguiente modo: Si elige el párrafo a) le hablaré sucintamente de los consejeros de Juanma Bonilla; si selecciona el párrafo b) me decantaré por comentarle mi opinión sobre la encarnizada lucha del Obispo de Cádiz y su ecónomo con algunos de sus (próximamente defenestrados) curas párrocos y, por último, si se decanta por la opción c) le explicaré las luchas de poder en algún PSOE local en donde los favores de todo tipo se pagan con puestos de salida en listas municipales.

¡Ah, qué sorpresa! Ha elegido usted la a) y mira que lo normal cuando uno se enfrenta a un examen tipo test y no conoce la respuesta es seleccionar la b), o al menos eso dice el estudio de un sesudo investigador de Alabama que defiende que el profesor, al escribir las respuestas del test, tiene tendencia a poner la correcta en la b) por aquello de que le cansa mentir a su examinado. Ergo, si hay mayor probabilidad de acierto eligiendo la b) y Vd ha seleccionado la a) es que conoce las respuestas b) y c), pillín. No lo niegue.

a) Me parece un buen equipo de consejeros el que han orquestado Juanma Moreno y Juan Marín para iniciar su proyecto de Junta de Andalucía 2.0. Hay reparto de sillones, paridad en las consejerías, gente con trayectoria, preparada, perteneciente a los gremios que van a dirigir (que no es poco). A los Juanes sólo les ha faltado fichar a Íñigo Errejón como consejero de Becas y Universidad, lo que ocurre es que era complicado porque, a diferencia de populares y ciudadanistas, Errejón es… ¡madrileño! Habrá que seguir los pasos de este nuevo gobierno cuya prioridad es la auditoría externa que le permita encontrar cadáveres en los armarios y gobernar Andalucía hasta 2027, lo menos.

Y con esto, querido tocayo, finalizo mi experimento. ¿Será este artículo el más leído? Ya lo vere-MOX (guiño, guiño).