Estos paganos no paran de reclamar parabienes para sus chabacanos jolgorios. Lo último que se les ha ocurrido es que al Carnaval se le declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Perdonen si me da la risa. ¿Patrimonio de qué...? ¿La Unesco va a premiar los ríos de orines por las calles, las niñas meonas con las bragas por las rodillas y los tipos con la bragueta abierta contra quicios de garajes? ¿Las broncas, los gritos, la suciedad? ¿Eso va a premiar este ente serio? Puaj. Espero que tengan un poquito de sensatez. Me decía ayer Pura, que me da en la nariz que cada vez está más cerca del lado oscuro mal que me pese, que en una letrilla de estos pseudo poetas de tres al cuarto decían que cómo se va a conceder honores a su fiesta si todavía hay gaditanos que reniegan de ella. Faltaría más. Y a mucha honra. Una es libre de ir a misa de siete en San Francisco en vez de dar berridos ininteligibles con dos coloretes pintados. Y a mis años. Qué horror.

Cádiz, la cuna de la libertad, está sucumbiando a ese fascismo al que tanto critican estos perroflautas. ¿Qué es el fascismo al fin y al cabo si no un modo de imponer sus propias ideas?

Una servidora lo tiene claro desde hace 30 años. Y porque las piernas ya no me responden para coger una maleta y largarme a Sevilla a visitar la capilla de los Marineros en la calle Pureza. Igualito oler a naranjos que a meados en la Viña. Patrimonio Inmaterial de la Humanidad debería ser Triana.