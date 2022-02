Parque eólico y más allá

Buenas tardes, qué tal estáis. Gracias. Bien, bien... Como ya sabéis, mi nombre es biiiip y vengo a salvaros de la oscuridad. Gracias. Gracias por los aplausos… Ejem, prosigamos. Mi nombre es biiiip y os traigo el novamás de la tecnología marina para la generación de electricidad, que veo que en esto de la luz no estáis muy puestos. Je. Es broma. Lo que quiero decir es que sois gente atrasada y os asustan los proyectos innovadores, rompedores como éste. Es normal. Suele pasar. Os acordáis de qué pensaron vuestros ancestros cuando se construyeron los… Por favor, tranquilidad, dejadme continuar. Me gustaría poneros un powerpoint, pero resulta que no va bien la pantalla, o falta un cable o algo. Quizás me estén saboteando. Perdón. Bueno, os explicaré mi plan oralmente. A pesar de mi acento, me entendéis. ¿Sí? Oquey. Empecemos: Redacto un proyecto disparatado y se lo paso a una empresa que hará de chivo expiatorio. Una empresa con nombre rimbombante y moderno, con alguna palabra en inglés, obviamente. Esta hará las solicitudes pertinentes, para conseguir las supuestas autorizaciones de todas las administraciones implicadas. Mientras se filtra a la prensa como globo sonda para ver de qué pie cojean vuestros vecinos, yo voy recabando subvenciones, ayudas y todo eso. Ya sabéis de qué va el tema. Se monta un teatrillo, los alcaldes de la Bahía, tan anticapitalistas y antiliberales, se opondrán porque, oh, dios mío, esos mamotretos de molinos de doscientos metros de alto van a estropear la vista desde el chiringuito, molestarán a los barcos de pesca, mercantes, cruceros y galeones militares, y volverán locas a las aves inmigrantes sin papeles. Ya sabéis, lo típico. Vamos, que nos pondrán a caldo. Y entonces, justo entonces, es cuando entraréis vosotros y vosotras en escena. Crearéis unas cuantas plataformas a favor, defendiendo cientos de puestos de trabajo y millones de megavatios para que la gente pueda encender sus aires acondicionados. El debate se agriará, ¿se dice así?, se calentará. Nos amenazarán. Pero no os preocupéis. Cuando se calmen las aguas, je, yo ya habré cobrado las subvenciones y nos las repartiremos rápidamente, con diligencia. Y entonces nos iremos a otra parte y empezaremos de nuevo. ¿Os gusta el plan? Gracias. Gracias por los aplausos. No los merezco. Gracias a vosotros por vuestra ayuda.