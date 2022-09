Otoño preelectoral en Cádiz

Den el curso por perdido políticamente hablando. Pese a que acaba de comenzar, pese a que la ciudad tiene mil y un frentes por asumir y ejecutar, ya nadie piensa en el día a día de la ciudad, en la gestión económica del Ayuntamiento o en cómo afrontar los debates del próximo Pleno. Fuera de San Juan de Dios han tomado la delantera aquellos partidos, plataformas o ciudadanos que tienen aspiraciones de formar parte de la Corporación y que han iniciado ya la carrera para darse a conocer y para ir buscando su elenco de votantes. Y los principales partidos a nivel municipal, esos que tienen hoy el gobierno y la oposición de la ciudad, miran al otoño como la fecha clave para definir cómo concurrirán a las municipales de mayo de 2023.

Hace unos días anunció el PSOE que será en noviembre, los días 21 y 22, cuando termine de deshojarse la margarita respecto al candidato que buscará remontar los resultados municipales tras los últimos fiascos. Y teniendo en cuenta el calendario que días antes había avanzado Óscar Torres, será a mediados de octubre cuando se inicie el proceso articulado por los socialistas para elegir al alcaldable, que todo apunta a día de hoy que será el actual portavoz.

También se anunció hace unos días que el 22 de octubre se celebrará una asamblea que busca definir el modo en que la izquierda (más allá del PSOE) se presentará a las municipales de mayo. El objetivo de esa convocatoria es ratificar lo que ya se da por hecho, que Izquierda Unida, Ganar Cádiz, Podemos y Equo formarán una sola coalición que contará a su vez con el apoyo de movimientos como Ecologistas en Acción, Derechos Humanos o los vinculados a la peatonalización de la ciudad o la potenciación del uso de la bicicleta.

De esta unidad de la izquierda va a quedar fuera por ahora Adelante Cádiz, que ya ha confirmado a este periódico que no concurrirá a esa asamblea del 22 de octubre porque precisamente será entre septiembre y octubre cuando decida de qué modo se presenta a las elecciones. “Nosotros vamos a llevar a cabo nuestro propio proceso, no solo a nivel local sino andaluz. En la asamblea del 22 de octubre no vamos a participar porque nuestro calendario es distinto y aún no lo hemos debatido”, ha trasladado el portavoz de Adelante Andalucía en Cádiz, David de la Cruz, que además es un posible candidato para sustituir al actual alcalde, José María González Kichi, que ya ha comunicado a los suyos la decisión de no repetir en las elecciones.

“Desde Adelante Cádiz saludamos ese proceso. Nos parece bien que Ganar Cádiz, Unidas Podemos y demás fuerzas desarrollen esas asambleas y esos procesos y vayan trabajando. Esos procesos activan a la ciudadanía y nos parecen correctos. Pero es un proceso suyo, nosotros tenemos que desarrollar aún el nuestro. Somos una organización política nueva, que quiere conformar un sujeto político andaluz y que tiene que debatir muchas cosas. Tenemos un proyecto ilusionante, con fondo y contenido en la ciudad, con muchos militantes, y que creemos que puede funcionar”, ahonda De la Cruz respecto a esa convocatoria del 22 de octubre.

Al mes de octubre mira también Ciudadanos, que iniciará en estos días el proceso de elección de sus alcaldables. “Desde la agrupación de Ciudadanos Cádiz, una de las agrupaciones con más afiliación de la provincia, esperamos que en esa designación, que se realizará a propuesta del comité provincial, se tengan en consideración las propuestas de las distintas agrupaciones y el trabajo realizado por las y los actuales concejales que están realizando un muy buen trabajo tanto dentro de los cogobiernos como desde la oposición”, trasladan desde la formación naranja, que precisan además que en el caso de Cádiz capital “hay cantera y gente muy preparada para afrontar esta candidatura con el bagaje y la herencia del trabajo realizado por las dos concejalas del actual grupo municipal”. Todo ello teniendo en cuenta, además, la existencia en la actualidad de una gestora en Andalucía “que entendemos que intervendrá también en la designación de las candidaturas”.

Más en el aire a día de hoy parecen tenerlo en el Partido Popular, donde aseguran no tener previsión de la fecha de elección de un candidato que, en cualquier caso, debe aprobarlo el partido a nivel nacional, según establecen los estatutos de los populares para las capitales de provincia.

El único candidato ya con cierta oficialidad, a día de hoy, es Ismael Beiro, que liderará ese experimento con el que Andalucía x Sí quiere arañar votos en la capital en 2023. Por hecho se da también que habrá una plataforma independiente liderada por Eugenio Belgrano (que fuera número 4 por Ciudadanos en 2019). Y a partir de ahí, todos son conjeturas y nombres respecto al resto de posibles alcaldes por los que tendrán que decantarse los gaditanos; posibilidades varias que se concretarán en un otoño que se avecina crucial de cara a las municipales.