Ismael Beiro confirma que se presentará a la Alcaldía de Cádiz en las municipales de 2023

Dijo que hasta septiembre estaría en periodo de reflexión y con el mes recién comenzado parece que ha dado un definitivo paso al frente. Ismael Beiro, el que fuera ganador de Gran Hermano 2000 y pregonero del Carnaval de Cádiz de 2001, se presentará a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales de 2023 según una entrevista concedida a El Independiente.

En mayo, el gaditano y empresario de 47 años se perfilaba como el alcaldable de Andalucía por Si en Cádiz. De hecho, los días previos a las elecciones autonómicas de Andalucía ya ejercía como andalucista recorriendo la ciudad con el cabeza de lista de Andaluces Levantaos en la provincia Fran Romero.

En mayo, Beiro señaló que tres formaciones políticas habían entrado en contacto con él para que encabezara sus listas aunque él siempre ha dicho que se integre donde se integre lo haría como independiente.

Fuentes consultadas por este periódico confirmaron entonces que la formación que tenía apalabrada con Ismael Beiro esta carrera hacia la Alcaldía era Andalucía por Sí, una nueva formación pero que tiene su origen en el antiguo Partido Andalucista (PA) y la idea era que, salvo un giro inesperado, se presentara el proyecto tras el verano.

Ahora, Ismael indica que "voy a liderar la candidatura de unas cuantas formaciones políticas a las que he pedido que sean transversales, que no piensen tanto en clave de izquierdas o de derechas como en la ciudad, en Cádiz".

Respecto a su programa para la ciudad dice que "Lo que hay que arreglar es la primera lacra que es el desempleo. Eso es de lo que hay que preocuparse. ¿Cómo? Si yo viviera en Soria y tuviera una extensión de terreno pues, a lo mejor, pensaba en llevar allí a una gran empresa logística, pero en Cádiz lo que tenemos es un sol y unas playas maravillosas y una gente con una idiosincrasia muy diferente a la del resto de Andalucía y de España y lo que tenemos que hacer es potenciar eso. Somos una ciudad turística. Hace falta potenciar nuestra cultura y tener también en cuenta modelos de ciudades como Málaga, Ibiza o Tenerife. Ver lo que a ellos les ha ido bien y aplicarlo, no plagiarlo, pero sí estudiarlo".

"Cádiz necesita oportunidades para que su gente viva mejor y para que su gente prospere. Yo he visto las carencias y así como Sevilla, Almería, Córdoba, Granada o Málaga han mejorado exponencialmente, Cádiz sigue igual que en los noventa, o incluso un poquito más atrás. Todo esto es lo que me animó a dar un paso adelante y encabezar un proyecto que mejore esta ciudad. Cádiz necesita soluciones de movilidad, oportunidades sociales, y en ello voy a poner todo mi empeño y mi esfuerzo", añade en la entrevista de El Independiente.

Francisco de la Torre, un referente

En la entrevista, Beiro también aclara qué es lo que no le gusta de Kichi: "Que no se sienta a enfrentarse con los problemas que existen en Cádiz", dice, apostillando que "Málaga es un buen modelo". En esta línea, define a Francisco de la Torre, alcalde de la capital malacitana, como "uno de los referentes y es digno de estudio cómo ha conseguido llevar a Málaga adonde está". También, del PP, nombra a Feijóo ("lo veo honesto, que ya es mucho decir que un político de partido sea honesto") y a Juanma Moreno ("Me parece una persona muy trabajadora"); no le gusta por el contrario Pedro Sánchez, a quien define como "un ilusionista con buenos trucos".