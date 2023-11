No digo que no exista, digo que no recuerdo haber visto el dibujo del nuevo Bahía Sur con el nuevo estadio de fútbol y el de atletismo. Me encantaría ver plasmado en el dibujo lo que se quiere realmente hacer. Pero, lógicamente, lo llamativo es el número redondo de 11 millones de euros que se destinarán al macro proyecto por parte municipal. Una nueva importante inversión se acomete en la ciudad, porque a esos once millones habrá que añadir los que se destinarán a la ampliación y reforma del centro comercial, no sabemos si también residencial y hotelero. El Ayuntamiento de Teófila Martínez puso también el dinero para el estadio al que quitaron el nombre que tenía para ponerle otro que no era el de Teófila Martínez, que fue la que luchó lo suyo para que se hiciera. Pueblos ingratos, casi todos los españoles, como corresponde a los naturales. Pero decía esto, que me gustaría una exposición de bocetos de lo que quieren hacer allí. Porque es que el “allí” forma parte de un espacio de la ciudad que está llamado, si se hacen las cosas como es debido, a experimentar un crecimiento exponencial, un desarrollo magnífico. La infantería ya se ha desplegado, es la primera en las operaciones mercantiles de alcance. Digo Mercadona, Aldi y Lidl. Dejando en expectativa los solares del llamado Fadricas 2, o eso creo al menos. Y lo que es más, dejando expedito un horizonte visible perfectamente en donde están a la vista las casamatas que constituyeron lo que se llamó en la Isla familiar “Los Mixtos” y hoy es conocido como Los Polvorines, palabra inquietante siempre, ¿no crees? Pues sí, el dinero, que nunca se queda quieto, parece que quiere dirigirse a ese espacio del en un principio solitario Club La Salina y aquellos terrenos improductivos que hoy son parte del sustento de la ciudad, pues más de mil personas van cada día a trabajar allí. A lo que habrá que añadir, si no se tuerce, los solares que quedan de Fábrica San Carlos, las otras dos torres que completan la manita de las torres de la Casería. Inevitable el optimismo, inevitable la esperanza de crecimiento de la ciudad, por donde se puede. Es cuestión de atraer a los inversores y comportarse con mucha dignidad la ciudad, pidiendo el valor real, exigiendo el trabajo bien hecho, la calidad constructiva y el exorno necesario. Con todas las garantías de legalidad y toda la profesionalidad de la gestión municipal. Habrá que acostumbrarse a los tres San Fernando que parece dibujar el futuro: la ciudad histórica, central; Camposoto, que ya es otra ciudad de avenidas, rotondas y grandes edificios; y la Casería, uno de los más bellos miradores de la provincia, un suelo realmente magnífico. Todo suma, el nuevo estadio también.