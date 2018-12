Militares españoles en Navidad

ME llama para felicitarme por Navidad y le correspondo con mis deseos de éxito personal y profesional. Ya dije que es muy buena periodista y su programa de tertulia en la televisión pública checa tiene mucha audiencia.

-Modifiqué algo mi programa a la vista del que me llevaste a ver en Onda Cádiz. El Mirador, creo que se llama.

-Sí. El Mirador. Ahí seguimos y van ya unos años. Creo recordar que empecé en 2016.

-Por cierto, ya sabes que sigo a algunos medios españoles, sobre todo los que tú colaboras. Pues oí una entrevista con un general español y me sorprendió lo que dijo del despliegue de militares españoles por el mundo. Militares que pasarán la Navidades muy lejos de sus familias.

-Sí, Erika. No es nuevo. Aunque, como pasa con estas cosas, la sociedad española lo desconozca.

-Habló el general de 16 misiones en el extranjero, en cuatro continentes.

-Sí. En la lucha contra la piratería en el Índico; en el Sahel en la lucha contra el terrorismo; en Irak, más de 400 efectivos adiestrando el ejército iraquí en su lucha contra el terrorismo; aviones de combate y fuerzas de tierra en las repúblicas bálticas en la frontera con Rusia… para qué seguir. Más de tres mil militares y guardias civiles españoles velando por la paz en todo el mundo.

-Me parece admirable, Jaime.

-Lo son. Los que están, los que han estado y los que estarán.

-¿Te ha tocado a ti alguna Navidad fuera de tu casa?

-Una no, unas cuantas. Navidades y nacimientos de hijos y muchas cosas importantes que me he perdido en tantos años de servicio. Algunas pasé en Praga. ¿No te acuerdas?

-Claro que sí. Buenos recuerdos. Jaime, sois un gran país.

-Sí, Erika, aunque muchos no lo sepan o incluso lo nieguen. Como todos los países tiene sus luces y sus sombras, pero España ha aportado mucho al progreso de la humanidad, ha dado grandes hombres y mujeres.

- Jaime, quiero, a través tuya, felicitar a todos los militares españoles desplegados por el mundo. Esos ejemplares soldados de España.- Así lo haré. Felicidades para ti y los tuyos también. (Continuará)