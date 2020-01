Toda criaturita tiene derecho a escuchar memeces. Memeces propias de su entorno. Solemnes tonterías. No corras, que te vas a caer. Ponte los zapatos, que te resfrías. Cuéntame un chiste gracioso. Por qué no te callas. Lávalo, guarro. La juventud cada vez está peor. No hace frío, es humedad. A lo mejor es gay. Pórtate bien o te traerán carbón. Propósito de enmienda. Un marco incomparable. Pistoletazo de salida. Sobrepeso. Persona tóxica. Cuando seas padre, comerás huevo. Oído cocina. Gastrobar. Multitaberna. Cómetelo todo. ¿No te gusta el tofu? Ojalá me toque la lotería. Y tú más. Pues anda que tú. Dermatológicamente testado. Colón descubrió América. La reconquista. El informe PISA. La película del año. Cada vez que haces eso, muere un gatito. Te quejas por vicio. Sociable, habilidad para el trabajo en grupo, nivel alto en inglés. El algodón no engaña. Yo tú me tomaba un frenadol. Aquí mando yo. Los extremos se tocan. El rey del pop. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. La vida es del color que tú quieras. Bienvenido a la república independiente de tu casa. Las frases de Paulo Coelho. Un préstamo preconcedido. No cobramos comisiones. Crearemos un millón de empleos. Disney Channel, por fin para todos. Ni machista ni feminista. Es que iba sola. Posiblemente la mejor cerveza del mundo. Twitter cuesta dinero. Es un rey bastante campechano.

Reconocerás que en este listado faltan miles de memeces. Sobre todo, según tu criterio, faltan las mías, las que yo digo, esas a las que aplicarías tu gran pin. Claro. Pero no por eso vamos a dejar de decirlas, ¿verdad? Así que, por favor, os lo ruego: no privemos a las criaturitas de escuchar memeces, vengan de quienes vengan. De alguna manera hay que garantizar que cuando lleguen a la edad adulta, sean capaces de comprender el mundo que les rodea y puedan soltar sus propias memeces, bien argumentadas, y nunca a lo loco, en plan así, una detrás de otra, pin pan pan, como si fuera una absurda lista de la compra en prosa.

conexioncastillito.wordpress.com