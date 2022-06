Madres y padres

Las ciudades tienen Protocolos para reconocer los méritos de algunos de sus hijos e hijas a los que declaran Hijos Ilustres o Hijos Adoptivos. Me acabo de enterar que ha fallecido el padre Miguel Mougan y me preguntaba qué título de esos u otros parecidos le convendría más, aún a sabiendas que el interesado se opondría a recibir cualquier tipo de distinción.

La conclusión a la que he llegado es que a Miguel, al igual que a otros hombres y mujeres de Cádiz que vivieron como él vivió, e hicieron por todos nosotros lo que él hizo, el título que les conviene más es el de Padres o Madres. Porque han dado vida. Porque nos hicieron mejores. Madres o Padres de Cádiz, un título glorioso que recoge apenas la calidad de vida de algunas personas, desconocidas por la mayoría de la población tal vez, que, sin embargo, fueron excepcionales.

Cuando el Ayuntamiento o alguna Institución reconoce los méritos de quien ha enriquecido a la sociedad gaditana, me pregunto, sin negar la pertinencia de esa distinción, a cuántas mujeres y hombres anónimos pero igualmente fundamentales por su vida y aportaciones, se han dejado de reconocer. Pienso en aquella mujer que cargada de años y de sabiduría resumía en ella la vida de una barriada. O en aquel hombre del que se podrían contar mil y una aventuras vividas en el reducido perímetro de unas pocas calles de Cádiz.

He visto, con alegría, surgir iniciativas que, por ejemplo, recuerdan a quien trabajando en una farmacia hizo mejor la vida de los demás. O a un querido periodista a quien se pone una calle. Personas así no deben ser olvidadas. Dan rostro a nuestra ciudad.

Cuando hablemos de nuestra historia a hijos, nietos y alumnos, no habrá que acudir a los Balbo para hablar de personas importantes que vivieron en Cádiz sino a otras más recientes y al alcance de la mano. Miguel Mougan era una de ellas. No sé dónde estás Miguel, pero sí sé con Quien estás y sé que no os vais a olvidar de Cádiz. Gracias por tu vida. Descansa en paz.