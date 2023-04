En todo proyecto tener a alguien que empuje, que sea capaz de insistir e insistir y no darse por vencido, que siga tocando las puertas para que se abran por mucho de que haya momentos que se cierren, creer en los sueños y trabajar, porque nada es posible si no hay detrás una labor constante, no está pagado. Las cosas cuando salen dan mucha satisfacción y parece que son fáciles, pero en determinados momentos hay gente que se toma las cosas de una manera casi personal para conseguir un objetivo. Durante estos meses nos hemos maravillado con la recuperación que se ha hecho de la Iglesia Castrense, pero nada hubiera sido posible sin la presencia del párroco César Sarmiento. Como hace unos años a Miguel Ramos se le metió entre ceja y ceja que había una gran oportunidad para la ciudad con SailGP. Además, saben que una vez conseguido el objetivo, normalmente son otros los que saldrán en la foto.