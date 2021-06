Me insiste una querida amiga en que hable de la verdad. Pero la verdad, le digo, es un concepto relativo. Lo que puede ser verdad y justificado para uno, puede no serlo para otro.

Lo intentaré. Claro que para eso tendré que dejar de comentar la confusión de la ministra sobre el asunto del amenazante nuevo recibo de luz con quien sea la persona que ponga o deje de poner en las casas las lavadoras. Aparece una primera verdad: el agotamiento por tener que justificar tanto injustificable. Eso extenúa a cualquiera, por muy ministra que sea.

Tampoco diré sobre un segundo asunto porque igual es exagerado o incluso falso… Se trata de esa nueva vivienda en la sierra madrileña que, según los medios, una diputada por Cádiz ha comprado por un valor aproximado de más de trescientos cincuenta mil euros. Igual heredó algo. No. No diga usted nada. Me sigue pareciendo excesivo lo que ganan los políticos teniendo en cuenta los sueldos medios de los afortunados que trabajan. Tal vez se deba a que ser político debe ser agotador. Casi tanto como los médicos de la ucis o las enfermeras que han estado y estarán intentando frenar la pandemia.

Una verdad alarmante es que haya que traer personal de afuera para recoger las cosechas cuando aquí no hay trabajo. ¿Por qué será así? Que alguien más listo lo explique.

Otra verdad social es el dolor punzante que sentimos ante la inacabada violencia de género o ante cualquier tipo de violencia.

Y otra más, los altos índices de paro juvenil. Me enteré por casualidad. Una chica va a colocarse en una panadería. Quieren declararle cuatro horas pero trabajará el doble. Y van a pagarle la hora a tres con cincuenta euros. Afortunadamente no tuvo que aceptar pero vamos, que esa sea la oferta de trabajo con máster e idiomas da para llorar largo.

Es importante recordarles a aquellos que salieron elegidos por qué y para qué están donde están. ¿No fueron hasta la capital para defender nuestras expectativas de mejorar como pueblo? ¿Nuestros derechos como andaluces?

El agotamiento, la frivolidad y la ambición han desviado algunos rumbos.