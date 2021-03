Jóvenes, escuchadme

Chavales, chavalas, escuchadme. Son solo dos minutos; no me enrollaré mucho. El futuro se os presenta incierto, duro (¿algún futuro fue cierto y blando?) y lo tendréis que afrontar, así como lo afrontaron vuestros ancestros. Estáis sobreviviendo a una gran peste, que os ha robado un precioso tiempo, y encima os acusarán de ser la peor generación, la más nihilista, la más descuidada. No hagáis caso. Soportaréis constantes ataques y desprecios -ya lo estáis sufriendo-, por parte de políticos catetos, empresarios sin escrúpulos, vecinos chivatos, y tendréis que luchar, sí, luchar, para poder vivir. No esperéis a que los reyes magos (o papá o el servicio de empleo) os salven y os traigan la comida y os paguen la casa.

Chavales, chavalas, os recordarán a cada rato que el mundo no os quiere. Que sois números sin alma, peones del ajedrez sin capacidad de saltar, gusanos de seda en caja de zapatos, piratas fiesteros locos estúpidos sin responsabilidades, sin cerebro y millones de calificativos más. Pero, pensad: vosotros y vosotras sois mundo. Ni más ni menos. Y el futuro es vuestro por completo. No os rindáis. Creced con esperanza. Que no os quiten las ganas de hacer cosas nuevas. Cread. Cread espacios. Cread relaciones. Cread alternativas a la precariedad que os/nos acecha. Y uníos. Abandonad la competición, el codazo y el triunfo individual. Agrupaos. Haced piña. Respetad lo que os diferencia.

Jóvenes, por favor, leed. Aprended todo lo que podáis. Y gritad contra las injusticias, desmontadlas con los argumentos que hayáis aprendido. Apagad vuestros móviles de vez en cuando. Desconectad. Hablaos a la cara más a menudo, sin pantallas ni chorradas de esas. Id a la playa, o al campito, o cualquier otro sitio que no sea el vuestro. Abrazaos. Quereos mucho.

Chavales, chavales, escuchadme bien... No olvidéis que yo también soy joven, por lo que… Eh… ¿me oís? ¿Pero a dónde vais? ¿Ha sido por lo de que apaguéis el móvil? Si ya estaba terminando, de verdad... Joder.