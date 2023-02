Infiltrada

Noche de los cuchillos largos, templo de los ladrillos coloraos, coliseo, bambalina, paraíso, octavilla, acomparsado, pelotazo, atrezzo, coplero, ambigú, postulante, ensayo, foso de los leones, tornavoz, jurado, anfiteatro, cajonazo, contralto, batea, Bruja Piti… Ea, y podría seguir. ¿Qué se creen estos botarates?, ¿que una no es capaz de infiltrarse en sus filas disfrazada de viejecita inofensiva? Ayer tarde aproveché que a la salida de misa de San Francisco había un tablao, y gente comiendo pestiños, para poner la oreja y escuchar las triviales conversaciones de estos carnavaleros que no piensan en otra cosa que en pecar. ¿Conocen otra ciudad donde haya más colas que en Cádiz? Gente arremolinándose para comerse un pestiño en febrero, mojado con anís del mono y cerveza Cruzcampo de postre. Qué mal gusto. Todavía una cola para besar los benditos pies del Medinaceli está justificado, pero ¿para comerte un pestiño? Puaj. Salí huyendo de ahí con media sonrisa y con la esperanza de que los gaditanos más tontos voten a Eugenio Belgrano y termine de convertir Cádiz en una cueva de María Moco. Quizá así, tocando fondo, esta tierra entienda que encomendándose a eso que llaman coplas no van a ninguna parte. Y hoy, más colas. Esta vez para coger por la cara una empanada de la Catedral de esas que reparte el caricato del régimen podemita. Me estoy pensando agarrar a mi amiga Pura del brazo y, aunque nos confundan con esa bajuna chirigota que se reía de las pobres viudas, adentrarme entre la chusma. Ya lo dice el refrán: ten cerca a tus amigos pero más a tus enemigos.