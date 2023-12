Muchas veces he lamentado vivir en una calle que es frontera con la no ciudad, que limita al norte con la basura de un solar abandonado hace décadas y al este con la difusa autoridad militar, aquí lejos, olvidado por todo menos por el IBI, un paraje en el que a poco que se le pase el día al servicio municipal correspondiente comienzan a crecer los jaramagos junto a los bordillos, y en el que la calzada no es asfaltada desde que hace más de 30 años se cubrió con una primera capa que finaliza treinta metros más allá de mi casa.

Muchas veces he sentido, junto con mis vecinos, esa sensación triste, pero en estos días hermosos la Navidad me trae la alegría de estar alejado del centro donde todo ocurre; de vivir a una distancia considerable de las raciones dobles de zambombas; de que nadie me sumerja ni me incite a la devoción de la Santa Experience, que no sé en qué casilla de nuestro santoral se encaja, ni si esa Experience era virgen o mártir; de que nadie me obligue a desentrañar el por qué del nombre del Besugo (¿) Market, un mercado en el que dicen que venden artesanía pero en el que la mayoría de los productos son industriales y fabricados en serie en el Lejano Oriente, de donde cuentan precisamente que venían los Reyes Magos; de que no me hagan pensar que la Navidad tiene que ver con patinar sobre un imposible hielo artificial con mediodías a 20 grados de temperatura.

La otra noche, pese a todo, llegaba hasta mi ventana un estruendoso sonido de música soportado por miles de vatios de potencia, que supuse venía del centro comercial más grande de la provincia que tiene, por supuesto, el mercadillo navideño más grande de la provincia. De vez en cuando, un gritón 'animador' exaltaba al entusiasta público, que respondía alborozado a sus inentendibles proclamas. Todo muy propio de estas entrañables fiestas.

Así que vaya desde aquí mi agradecimiento a las autoridades que han hecho posible el olvido de mi pequeña calle, a la que no llega una bombilla led ni un reno de Papá Noel, y en la que seguro que buscaría refugio en busca de tranquilidad la sagrada familia después de su penoso viaje hasta una cueva.