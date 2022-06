Extrapolo de fresa

Juanma estaba feliz. Tenía sonrisa amplia de mordida torcida y aparecía exultante gracias a la victoria de la cordialidad y el centrismo. Es malagueño. Lo conocí hace años en La Isla cuando no era nadie y me pareció alguien. Simpático, llano. Sin tonterías. Ana Mestre siempre lo defendió y me parece que él también la defiende a ella. Luego también es leal. Con ese perfil amable y neutro ha ganado cuatro años de tranquilidad absoluta, ergo la mayoría es tranquilidad.Para nosotros, sobre todo. Cierto es que tenía el partido cuesta abajo, las izquierdas a la gresca, Ciudadanos en caída libre, a Juan Espadas mustio, sabedor de lo que le venía encima tras el post-susanismo, y el grave error de cálculo de Vox al andalucizar a Macarena Olona, que sólo tiene de sureña el nombre y los tirabuzones. Pero el mérito de Juanma está ahí. Incólume. Irreprochable.

Con inmediatez se empezó a utilizar ese verbo que odian algunos políticos: extrapolar. Es algo así como aplicar el método comparativo, la analogía, entre el triunfo del Partido Popular en Andalucía y un nuevo advenimiento popular amparado por la fuerza de Ayuso en Madrid y el impulso novísimo de un Núñez Feijoó capitalino. Sin embargo, los que han perdido las elecciones (Felipe Sicilia) no quieren ni oír hablar de extrapolaciones: ni los alcaldes que han visto duplicarse los votos del rival, ni las diputaciones provinciales, ni los presidentes de gobierno inmersos en campañas internacionales. Todos se muestran (ni) preocupados.

El 19J decidí ver "El mundo es vuestro" en Prime, tercera parte de la trilogía de los compadres, dirigida por el andaluz Alfonso Sánchez —bruñidor del enterismo—, que plantea una crítica graciosísima. Tanto es así que la peli comienza con esa advertencia tan yanqui de que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y claro, uno ve a una política con mucha pasta que se llama Caridad, una de las tres virtudes teologales del cristianismo, junto a la fe y, sobre todo, a Esperanza; y se descacharra. Luego aparecen los socios políticos con pelo engominado y coleta, el derechista con fachaleco, e incluso el filofranquista con parche en el ojo, y se ríe más aún. Claro que uno se ríe. Los parecidos son muy divertidos. Coincidentemente felices. Extrapolaciones de fresa.

La verdad es que algunas comparaciones son más odiosas que otras, y en el caso de los políticos, más aún. La respuesta frente a situaciones idénticas suele ser distinta, y da lugar a análisis. Es necesario plantearse la acción-reacción: se pierden unas elecciones autonómicas y bajan la luz, esa misma luz que hace un mes no se podía reducir de ninguna manera. Y si el resultado horroriza a Tezanos, qué menos que anunciar para el sábado una batería de medidas contra la crisis de precios de Ucrania, o lo que sea. Qué menos. De todo lo malo sale algo bueno, dirá algún socialista, tras soltar cien euros por llenar el tanque y pedir un microcrédito para pagar la factura de Endesa. No se lo reconocerá a Juanma, eso está claro. Pero, se alegró. No le quepaduda.