Es una vieja costumbre la de que, coincidiendo con la Nochebuena y Navidad, se realicen lo que podemos llamar "especiales" relativos a estas fiestas. Por ejemplo, en las series televisivas es normal dejar un episodio ambientado en la época de los árboles cargados de bolas de colores y Papá Noel y los renos, en el cual se suele entremezclar la propia trama principal o secundaria con un a veces poco sutil mensaje de paz y amor navideño. Esto se ha hecho siempre e incluso ahora se hacen especiales por derecho, como el de la exitosa teleserie "Un lugar para soñar", también llamada "Virgin River", que incluso realizó una especie de spin off invernal. Otro ejemplo que me he encontrado recientemente es una película de animación de Batman, en jocoso tono navideño.

En la NBA son habituales los partidos en el "Christmas Day", reservada esta fecha en el calendario para duelos especialmente interesantes para el espectador. Por ejemplo, hoy jugarán los Warriors de Curry contra los Nuggets de Jokic, y los Celtics de Taytum contra los Lakers de Lebron. No tenemos que irnos mucho más lejos, aquí mismo en España fue tradición durante décadas el partido de Navidad que organizaba el Real Madrid (luego Memorial Fernando Martín). En una época menos sobrecargada de encuentros nacionales e internacionales, era una buena oportunidad para ver a los grandes equipos del mundo, como el Maccabi de Tel Aviv, el CSKA de Moscú, o el Partizán de Belgrado. Una lástima que dejara de celebrarse.

Los programas de televisión suelen realizar también especiales navideños desde un punto de vista más costumbrista. Los de cocina suelen realizar menús característicos para estas fiestas (el de Nochebuena, el de Año Nuevo), los de viajes acuden a grandes urbes decoradas convenientemente (blanca Navidad en Nueva York), y los de consejos y salud enfocan su atención específicamente en no pasarse de peso, grasa y azúcares en las fiestas invernales. Por no hablar de los telediarios, normalmente enfocados en las historias alegres de la lotería de Navidad y en los abusivos precios de los productos alimenticios de rigor, los pavos, el marisco y demás.

Otra especialidad de la Navidad es la de los artículos de opinión, en los que mis colegas y yo hacemos homenaje al maravilloso tiempo que podemos disfrutar con la familia y los amigos, recordamos a aquellos que nos faltan, hablamos de la mucha o poca iluminación de las calles de alguna ciudad, o de cualquier otra particularidad característica de las vacaciones navideñas. Desde la ubicación de un belén, el ambiente en las calles, quién canta según qué villancicos o lo que han dicho en su mensaje el Rey o José Mota.

Ningún articulista supo delimitar la Navidad de su pueblo con escuadra y cartabón mejor que Antonio Burgos, maestro de todos, incluso de los que no quieren reconocerlo. Su ironía e inteligencia, la manera de sobrevolar por encima de los miedos, su maravilloso humor, le convirtieron en heraldo de SSMM, llegando a regalar a todos sus lectores una cesta de navidad: una cesta llena de letras. Por eso quiero dedicarle a él esta columna en agradecimiento por tantos años de apoyo y afecto. Descansa en paz, Antonio, y Feliz Navidad.