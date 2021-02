Escándalo, es un escándalo

Asíasí va a ser imposible mantenerse en Primera. Y preferiría mil veces que esta frase viniera dada por la mala adaptación del Cádiz a la nueva categoría, por la mala calidad de su plantilla, por la ineficacia del sistema propuesto por el entrenador. Pero no, el Cádiz se está adaptando de maravilla a Primera, la plantilla está haciendo un sobresfuerzo tremendo y el sistema de Cervera está dando sus resultados en lo numérico.

¿Qué está fallando entonces?. Pues ya lo saben todos ustedes: la absoluta y manifiesta ineficacia de los árbitros para gestionar una herramienta tan valiosa como es el VAR. Es como si le das a un mono un tanque. Y claro, entre que es muy fácil pitarle en contra a los equipos pequeños y que los árbitros carecen de un criterio uniforme para pitar lo mismo en jugadas idénticas, ahí tiene usted el lío. Lo de Anoeta fue la enésima muestra de la ineptitud arbitral. ¿Qué lo de Negredo es penalti claro?, pues vale lo aceptamos, pero entonces… ¿cómo el de idéntica jugada en Elche que no nos pitaron, no?. Ah, no, ese no. Vale. El problema no es lo del otro día en San Sebastián, es que llueve sobre mojado.

Si una jugada es dudosa (lean penalti a favor, en contra, fuera de juego, expulsión, etc) siempre va a caer el lado menos positivo para el Cádiz. O al menos está cayendo, que siempre quiere uno pensar que esto puede cambiar. Pero lo veo complicado. Los árbitros no es que sean malos, es que además no les gusta que se lo digan. Equivocarse se puede equivocar todo el mundo, faltaría más, pero que luego con pruebas evidentes no se corrija el error es de juzgado de guardia. Y además, cállese que es peor. No se puede hablar, que viene la Inquisición. Castigo a Cervera, expediente a Vizcaíno, pero si te llamas Koeman, Florentino Perez o Piqué no pasa nada, que entonces se forma el escándalo a nivel nacional. Nos están pasado por encima no sobre el césped, sino sobre los malditos monitores de televisión.

Y no me digan que las derrotas son abultadas, que cuando se cargan el partido (con lo que cuesta) da igual que te metan dos que siete. El domingo pasado apagué la tele en el segundo tiempo, algo que hacía años que no me sucedía. No me hablen de que el equipo está mal, que pese al atropello ante el Atlético estuvimos a punto de empatar.

Pero es normal que cuando lo estás dando todo ante equipos superiores y el partido se rompe por decisiones injustas te vengas debajo de la propia impotencia. Nos han tomado la matrícula y la tienen apuntada, que es lo peor. Con derrotas así no se puede achacar nada el equipo. Cuando se cae de manera estrepitosa, como ante el Celta o Sevilla, hablamos de lo que ustedes quieran. Hasta entonces no. Es por justicia. Y si nos vamos a Segunda prefiero mil veces que sea porque nos manden a que porque nos vayamos nosotros. Les podría contar mis impresiones del partido de hoy pero, total, va a depender de unos señores delante de un monitor, así que me ahorro la parrafada y les cuento mi cabreo. Es un escándalo. Pero gordo.