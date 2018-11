Elecciones andaluzas

ERIKA está al día de lo que pasa en España y muy especialmente en Cádiz, que le gustó muchísimo, aunque hizo algunas críticas a su estado de limpieza y mantenimiento del mobiliario urbano. No me ofendo porque alguien de fuera me diga lo que está mal en mi país, o mi ciudad, o mi región y, si me apuran, hasta en mi propia casa. Lo interpreto como una ayuda para que mejoremos.

A mí, como gaditano, andaluz y español, no me molesta, sino que agradezco cuando alguien de fuera, de forma correcta, me hace ver lo que hacemos mal. Debíamos hacer como en la Armada cuando, después de cumplir un arresto, dábamos las gracias a quien nos lo había impuesto porque lo hacía para corregirnos y mejorarnos.

-Menuda campaña tenéis montada en Andalucía Jaime-, me dice Erika después de saludarme.

-Como todas, a cara de perro.

-Pero aún no he oído a un candidato hablar de proyectos realizables, no utopías ni falsas promesas, solo insultos y descalificaciones. Y ya se sabe, el insulto es el argumento de los que no tienen argumento.

-Es cierto. La política española discurre entre insultos y faltas de respeto mutuas, el y tú más, los montajes teatrales disfrazados de lo que sea…

-Lo peor de todo, Jaime, es que así consiguen que les voten.

-Sí, claro, tienen su público, alguien les ha votado para que estén ahí y no pueden defraudarlos. Nada menos que cinco millones de españoles les han dado su confianza.

-¿Y qué perspectivas hay para Andalucia?

-Si te refieres a las encuestas parece que gana PSOE perdiendo unos cinco escaños; sube Ciudadanos, que iguala con el Partido Popular y Podemos; y aparece Vox por primera vez. Pero yo de las encuestas no me creo nada. Unas porque se les han quemado en la cocina y otras porque la muestra no es muy significativa.

-¿Otro gobierno de izquierdas para otros cuarenta años? ¿Y la sentencia de los ERE, para cuándo? -Pues la sentencia después de las elecciones. Y, de otros cuarenta años, espero que no, porque así no salimos de la cola de todo, del paro y de la educación fundamentalmente. (Continuará).