De nuevo en esta ventana me dispongo a presentaros mi último artículo de Cuaresma de este año. El próximo ya estaremos inmersos en plena Semana Santa, la cual esperamos disfrutar plenamente.

Atrás quedó una cuaresma de presentaciones de carteles, exaltaciones y no exaltaciones, ensayos y no ensayos, triduos con esmero y sin esmero, funciones principales con hermanos y casi sin hermanos.

Pero este año sí, ¡Cómo no! Con un quorum político de lo más extenso y es que el 28 de mayo esta ahí a la vuelta de la esquina y hay que ganarse los votos otra vez de los cofrades, si, de aquellos tontos de capirote.

Pero os recuerdo algo…

Quizás la Semana Santa sea la fiesta que menos se promociona en nuestra ciudad, a veces parece que ni existe.

Quizás sea la Semana Santa, ya que aquí gusta tanto la estética, la que menos se haya beneficiado de ese gusto.

Quizás sea la fiesta que mas beneficio le trae al centro de El Puerto durante casi diez días seguidos, no solo en dos horas como en otras celebraciones.

Quizás seamos de los peores respaldados económicamente desde la 'Casa Blanca', al menos en conjunto, no sé si por separado alguna recibe.

Cumplir con las hermandades no es venir un día a misa con nosotros. ¡ah! O irse a la mitad.

Los cofrades, si no la mayoría, muchos de ellos confiamos muchísimo en este equipo de gobierno y después de casi finalizar estos cuatro años, estamos igual o peor.

Con las hermandades hay que estar todo el año, porque en nuestro Puerto Cofrade queda mucho camino por recorrer, mucho que mejorar y mucho que trabajar. Remando todos juntos, desde Consejo, Hermanos Mayores y Ayuntamiento; para que se luzcan las que se tienen que lucir, nuestras Hermandades, y quizás ahí es donde radica el problema.

Y no es que no agradezca vuestra presencia en nuestros actos, al revés, lo que me gustaría es que fuese más constante.

Si vosotros mismos queréis organizar actos cofrades, adelante, eso nos beneficia a todos; pero todos los años, no cada cuatro, que se os ve el plumero.

El voto no se consigue en una Cuaresma, el voto se consigue o se pierde en cuatro años.

¿Lo habéis ganado, o lo habéis perdido?